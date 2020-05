Uomini e Donne, l’accusa di Giorgio Manetti: ‘Sta prendendo in giro tutti’

L’accusa di Giorgio Manetti

La protagonista indiscussa da oltre 10 anni di Uomini e Donne è Gemma Galgani. Ha fatto sognare gli italiani con le sue storie d’amore, ma stavolta tutti le stanno puntando il dito contro. Da quando è tornato in onda il vecchio format del programma, si sta dedicando alla conoscenza di un giovane 26enne.

Il ragazzo in questione è Nicola Vivarelli, il quale potrebbe prenderla in giro per ottenere visibilità. In effetti tempo fa fece un provino, però non fu contattato dalla redazione. Di conseguenza si pensa che abbia trovato questo modo per raggiungere l’obiettivo. Nonostante ciò è Gemma che sta ricevendo tante critiche, come quelle di Giorgio Manetti. Secondo il suo parere l’ex frequentatrice sta recitando un copione.

‘Lei non è alla ricerca dell’amore’

L’accusa di Giorgio Manetti non è passata inosservata, poiché ha menzionato un personaggio pubblico del momento. La loro conoscenza ha incuriosito tanti telespettatori, in quanto molte tifavano per Gemma. Del resto l’uomo è noto per l’indiscusso fascino e galanteria.

Non ha accettato le pretendenti che si sono recate nello studio come segno di rispetto. Purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto, dato che la dama non ha voluto andare via da UeD. Si è giustificata dicendo che senza amore non se la sentiva di compiere un simile passo. Essendo un tipo orgoglioso, Giorgio ha deciso di gettare la spugna. Dopo di lei non ha intrapreso nessuna frequentazione, così non si più rimesso alla prova.

Attualmente è felicemente fidanzato e ha espresso una sua opinione su quanto sta accadendo da Maria De Filippi. Ha dedotto che Gemma non desidera trovare l’anima gemella, in quanto sta solo prendendo in giro il pubblico. Sta perdendo non solo credibilità, ma anche dignità. Gli dispiace vedere una donna della sua età criticata dal mondo intero, però lei non ha fatto nulla per impedirlo.

Le critiche di Tina

L’accusa di Giorgio è sostenuta da Tina Cipollari. Quest’ultima ha dalla sua parte la maggior parte degli italiani quando critica Gemma. E’ impensabile che possa lasciarsi andare con uno che potrebbe essere il nipote. Come se non bastasse Nicola ha detto che la madre accoglierebbe a braccia aperte Gemma. L’opinionista ha messo in dubbio le sue parole, come del resto tante persone. Sicuramente i colpi di scena non mancheranno. Non ci resta che attendere.