Avete mai visto l’ex fidanzata di Andrea Muller? Maria Elena Gasparini è di una bellezza disarmante [FOTO]

Andreas Muller concorrente ad Amici Speciali

Attualmente Andreas Muller, vincitore di Amici 16 è in gara per Amici Speciali, il nuovo programma di Maria De Filippi con lo scopo di aiutare la Protezione Civile italiana. Il ragazzo è un ballerino italiano, precisamente calabrese anche se ha delle origini tedesche.

Quando era piccolo il danzatore abitava a Fabriano, stessa paese in cui vive anche la sua ex fiamma Maria Elena Gasparini. Quest’ultima, danzatrice professionista come lui, aveva conquistato il cuore di Muller. Ricordiamo, infatti, che i due professionisti sono stati insieme per ben sette anni. Ma andiamo a vedere nello specifico perché i due ragazzi si separarono.

La relazione di Muller con la collega Maria Elena Gasparini

Quattro anni fa, però, dopo che Andreas Muller si è fatto male, la collega Maria Elena Gasparini e il danzatore calabrese decisero di dividere le loro strade prendendosi una pausa di riflessione. Una crisi che si concluse con la fine della loro relazione sentimentale e che venne annunciata dallo stesso concorrente di Amici Speciali attraverso il suo canale Instagram.

Dopo averlo detto ai follower, il nuovo compagno di Veronica Peparini richiese il massimo rispetto per una storia che per lui era stata importante. “Non mi sarei mai voluto trovar di fronte alla necessità di scrivere certe cose ma purtroppo mi ritrovo costretto a farlo”, scrisse sul social. Inoltre, Muller disse che lui e la Gasparini avevano diviso le loro strade e le ragioni le conoscono solo loro due e che non avevano intenzione di renderle pubbliche. (Continua dopo le foto)

Andreas Muller e la storia d’amore con Veronica Peparini

Da qualche tempo Andreas Muller è impegnato sentimentalmente con la collega Veronica Peparini, insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi. I due stanno insieme dal 2018 dopo essersi conosciuti nel popolare talent show di Canale 5. Di recente l’ex prof del programma Mediaset ha smentito i rumors di una sua presunta gravidanza, confermando di non aspettare nessun bambino.

Di recente, invece, l’ex concorrente di Amici 19 Gaia Gozzi ha reso noto un retroscena un po’ piccante ed imbarazzante sul ballerino calabrese: “Andreas mi fa morire perché io immagino che a casa fanno la ola quando balla senza vestiti e lui mi dice a me non piace fare le cose accattivanti”.