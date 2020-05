Uomini e Donne, una fan critica Pamela Barretta: ‘Non hai valori, vergogna’

Una fan critica Pamela

Da quando è tornato in onda il vecchio format di Uomini e Donne, i riflettori sono puntati su Gemma Galgani. La protagonista del Trono Over è al centro delle polemiche a causa della nuova frequentazione. Nicola Vivarelli ha detto che la madre è entusiasta dall’idea di avere la dama in famiglia, così Tina Cipollari è intervenuta.

Per questo motivo il ragazzo l’ha invitata a non mettere in dubbio ciò che dice la madre. Allo stesso tempo i telespettatori stanno seguendo le vicende sentimentali di Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due si sono lasciati in mal modo, poiché la situazione è degenerata in seguito agli scontri verbali sui social. Molti non tollerano che le coppie della tv spiattellino tutto su Instagram, ma una fan del programma è andata sul pesante con la dama.

‘Mi comporto così perché devo difendermi dalle accuse’

Una fan critica Pamela perché secondo il suo parere avrebbe potuto evitare alla sua età di usare il web per attaccare Enzo. In pratica ha reso pubbliche delle cose inerenti alla loro relazione, sottolineando solo il peggio. Essendo un tipo molto orgoglioso, l’ex cavaliere ha deciso di mettere la parola fine.

Ha dato a Gianni Sperti una busta con tutti i suoi vestiti per evitare di vederla in privato. Un gesto tanto forte da ricevere una valanga di critiche. Non ha esitato a difendersi dicendo che si è comportato di conseguenza. In una puntata non si è presentato e non ha nemmeno risposto alle chiamate della redazione. Nel frattempo si stanno lanciando delle frecciatine, così alcuni utenti social hanno espresso il loro pensiero.

Una ha dato della poco di buono a Pamela per il suo abbigliamento, a volte eccessivo. Enzo non solo non l’ha difesa, ma ha lasciato anche un like. La donna ha assicurato che ricorrerà alle vie legali contro lui e coloro che le stanno gettando del fango addosso. Nessuno dei due sembra che abbia intenzione di cedere.

‘Non ricavo nulla da questa pubblicità negativa’

Come Pamela, anche Enzo ha risposto per le rime alle offese ricevute. Si dice che sia interessato solo a farsi pubblicità, dunque sta approfittando della crisi di coppia. Il diretto interessato ha precisato che se avesse avuto questo scopo, non l’avrebbe fatto in questo modo. Molti credono che tornerà il sereno, proprio come è accaduto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.