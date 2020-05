Veronica Burchielli mostra una foto di quando era anoressica: “Mi sarei strappata la carne” (FOTO)

L’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, Veronica Burchielli, si è molto aperta con i fan arrivando addirittura a mostrare una foto di quando era anoressica. La fanciulla non ha mai nascosto i suoi problemi alimentari, tuttavia, stavolta ha deciso di compiere un passo in più.

Allo scopo di sensibilizzare maggiormente le persone che la seguono, la ragazza ha deciso di mostrare, per la prima volta, come era il suo corpo quando era malata. L’immagine, chiaramente, è molto forte ed ha colpito tantissimo i follower.

La foto di quando Veronica era anoressica

Essere molto seguiti sui social è una responsabilità per gli influencer. Troppe volte, però, assistiamo alla divulgazione di contenuti davvero diseducativi, che spingono le persone verso una direzione errata. Seguire, ad esempio, gli stereotipi di bellezza inculcati dalla società porta le persone a cadere in depressione, o peggio ancora in malattie. Proprio per tale ragione, Veronica Burchielli ha deciso di parlare apertamente dei suoi disturbi alimentati, fino a mostrare una foto di quando era anoressica.

La protagonista ha “approfittato” alcune critiche ricevute ed ha colto la palla al balzo per lanciare un appello molto positivo. Alcuni utenti, senza garbo ed educazione, le hanno detto di essere parecchio ingrassata. Essendo il tema profondamente delicato per la ragazza, lei ha deciso di reagire in modo estremo. Veronica, infatti, ha parlato di uno dei suoi momenti più brutti, ovvero, quando odiava il suo corpo. (Continua dopo la foto)

L’appello della Burchielli

Per rendere ulteriormente incisivo il suo ragionamento, Veronica Burchielli ha mostrato la foto di quando era anoressica ed ha aggiunto che all’epoca si piaceva in quello stato. Adesso, naturalmente, per lei è una follia immaginare di tornare in quelle condizioni. Tuttavia, prima di guarire definitivamente ha dovuto seguire un percorso medico e psicologico lungo e difficile.

Proprio in virtù di questo adesso non dà nessuna importanza a qualche kilo di troppo, anzi, è felicissima se è ingrassata ed è diventata più piena. Nello scatto in questione, inoltre, la Burchielli ha scritto parole davvero molto toccanti che servono da sprono per chi oggi si trova nella stessa sua situazione dell’epoca. Purtroppo l’anoressia spinge ad avere una percezione errata di se stessi, pertanto, si arriva a ridurre il proprio corpo in condizioni pietose. La ragazza, quindi, ha esortato chiunque dovesse trovarsi in una situazione simile a rivolgersi a persone competenti.