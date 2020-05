Grande Fratello Vip, ecco due nuove concorrenti della prossima edizione

Due nuove concorrenti

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha riscosso un enorme successo e il merito è stato delle dinamiche della casa. Sicuramente Antonella Elia e Sossia Aruta non sono passati inosservati per il loro carattere spumeggiante e a tratti polemico. La prima si è scontrata con Antonio Zequila, Paolo Ciavarro, Licia Nunez e Fernanda Lessa.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, invece, ha sfiorato una rissa con Teresanna Pugliese. E’ arrivato in finale, ma non ha vinto sostenendo di non avere un numero elevato di follower come Paola Di Benedetto. A prescindere da tutto il reality ha ottenuto degli ottimi ascolti. Secondo voci di corridoio probabilmente nel nuovo cast ci potrebbero essere due belle donne del mondo dello spettacolo.

Michela e Cristina, ecco chi sono

Le due nuove concorrenti del Gf Vip sono Michela Quattrociocche e Cristina Buccino. La prima è una giovane attrice diventata famosa accanto a Raul Bova nel film ‘Scusa, ma ti chiamo amore’. Purtroppo nelle ultime ore è al centro del gossip per la fine del suo matrimonio con Alberto Aquilani. Si sono lasciati in buoni rapporti per il bene delle figlie Aurora e Diamante.

Dopo 12 anni d’amore sembra che non possa esserci modo di tornare indietro. Entrambi hanno chiesto ai fan di rispettare il loro momento, in quanto un giorno spiegheranno come sono andate le cose. Per quanto riguarda Cristina Buccino, ha partecipato a un’edizione dell’Isola dei Famosi. Tra i naufraghi c’era l’attore Alex Belli, con il quale aveva raggiunto un buon feeling.

Ha messo a rischio il matrimonio dell’uomo, però dopo l’esperienza dell’isola si sono persi di vista. Molti credono che abbia trascorso la quarantena con Andrea Iannone, ex di Giulia De Lellis. La diretta interessata ha smentito, dicendo che spesso non sa di essere fidanzata. Sicuramente la loro partecipazione sarà gradita dal pubblico maschile. Per ora nessuna delle due ha confermato questa notizia.

Giulia o Adriana?

Alfonso Signorini potrebbe puntare sia sulle due nuove concorrenti che su Giulia De Lellis o Adriana Volpe nel ruolo di opinionista. Per questo motivo non vedremo più Pupo e Wanda Nara. L’influencer è molto seguita sui social, dunque potrebbe aumentare gli ascolti con la sua presenza. La seconda, invece, è una conduttrice della Rai apprezzata per la sua professionalità. Ha ammesso che lavorerebbe volentieri con la Mediaset, soprattutto accanto a Signorini.