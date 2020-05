Uomini e Donne, tra Enzo e Pamela finisce male: “Ti butto l’acqua in faccia, pezzente”, Maria li blocca (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Enzo e Pamela hanno avuto modo di confrontarsi. La situazione, però, ha preso una piega inaspettata dato che la Barretta ha perso completamente il controllo.

Dinanzi le continue accuse e offese da parte del suo ex, la donna si è fatta portare dell’acqua e poi ha minacciato il suo interlocutore di rovesciargliela addosso. A quel punto, allora, Maria De Filippi è intervenuta per porre fine allo scontro.

Lo scontro tra Enzo e Pamela

Enzo Capo ha deciso di tornare a Uomini e Donne per confrontarsi con Pamela. Nella precedente puntata, il napoletano ha preferito non garantire la sua presenza in quanto deciso a chiudere tutti i ponti con la Barretta. Il pubblico, però, ha molto criticato questo suo modo di agire, pertanto, è stato doveroso un chiarimento. Il cavaliere, però, nel corso del dibattito, ha cominciato a tirare fuori delle questioni molto private della sua ex, che hanno infastidito non solo la diretta interessata, ma anche tutti i presenti.

In particolar modo, ha menzionato i numerosi e costosi regali che l’ex della Barretta era solito farle e poi ha osato tirare in ballo anche il figlio della donna. Dinanzi tali parole, Pamela ha perso le staffe ed ha minacciato di tirare l’acqua addosso al suo interlocutore. La dama lo ha chiamato pezzente e gli ha detto che presto si vedranno in tribunale in quanto le sue calunnie fossero troppo forti e gravi.

Maria blocca il dibattito a Uomini e Donne

Inizialmente, la padrona di casa ha provato a mediare la discussione provando a far ragionare i due protagonisti. Dopo che sono venuti fuori argomenti così delicati, però, la conduttrice è stata costretta ad interrompere il loro dibattito. Maria, infatti, ha esortato i due giovani a lasciare lo studio onde evitare di andare oltre e di arrivare ad una condizione completamente irrecuperabile, anche dal punto di vista televisivo.

Durante lo puntata di Uomini e Donne anche Roberta è intervenuta per difendere Pamela e accusare Enzo di non aver fatto una bella figura. Sul web, intanto, gli utenti stanno esprimendo la loro opinione al di sotto degli ultimi post pubblicati sul profilo Instagram del programma. In molti reputano entrambi i protagonisti ridicoli e immaturi, ma molti commenti negativi sono andati soprattutto ad Enzo e alla sua scarsa galanteria.