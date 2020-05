Giorgio Manetti perplesso, “Gemma è una bambina…”

Ciò che sta succedendo a Uomini e Donne è ormai sotto gli occhi di tutti da un paio di settimane a questa parte. Il riferimento è, naturalmente, alla storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Un corteggiamento che sta facendo discutere tutti fuori e dentro gli studi del programma dato che se Gemma ha 71 anni, Nicola ne ha soltanto 26. Anche Giorgio Manetti, ex compagno della donna, ha detto la sua.

Non è la prima volta che Giorgio Manetti si pronuncia sul percorso che Gemma Galgani sta facendo a Uomini e Donne. Dopo 10 anni e oltre di permanenza nel programma, la dama torinese non ha ancora trovato l’amore come piace a lei. E pensa, adesso, di trovarlo con un ragazzo che potrebbe essere suo nipote? Le parole di Giorgio verso la sua ex fiamma sono molto dure. Cos’ha detto? Vediamolo.

Giorgio Manetti, Nicola non è sincero

Giorgio Manetti, intervistato dal magazine di Uomini e Donne, ha parlato chiaramente esprimento i suoi pensieri sia su Nicola Vivarelli che su Gemma Galgani. Il primo a finire sotto la lente di ingrandimento di questo, diciamolo, giudice è stato proprio Nicola. “Anche io ho avuto corteggiatrici molto più giovani a Uomini e Donne, ma non ho voluto approfondire” ha confermato Giorgio.

Poi ha proseguito dicendo “Secondo me una persona matura, cosciente della propria età, difficilmente può pensare di costruire qualcosa con una molto più giovane o viceversa”. Il riferimento è più che chiaro. Gemma se fosse davvero matura non si sarebbe mai lasciata prendere da una situazione del genere. Allo stesso modo Nicola non corteggerebbe mai una persona molto più grande di lui se fosse sincero nei suoi sentimenti. Il ragazzo toscano, secondo lui, è nel programma solo per visibilità.

Gemma è una bambina

Se su Nicola Giorgio Manetti è stato molto duro, ha fatto lo stesso con Gemma Galgani. “Gemma potrebbe essere interessata a Nicola, tutto può essere. Lei è un po’ una bambina. Ma adesso non la riconosco. Non avrei costruito una storia di otto mesi con la Gemma che vedo ora. Aveva una freschezza mentale, un incanto, ma adesso mi lascia perplesso”.

È un sentimento di perplessità, dunque, quello che la Galgani che stiamo vedendo per il momento a Uomini e Donne ha lasciato in Giorgio Manetti. Il cavaliere, addirittura, si è detto certo che non avrebbe mai stretto una relazione con una donna di questo tipo. Come replicheranno Gemma e Nicola?