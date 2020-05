Maria De Filippi rivoluziona tutto è allunga Uomini e Donne: ecco quando finirà

Rinviata la chiusura di Uomini e Donne

Dopo oltre un mese di stop dovuto all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 Uomini e Donne è tornato nella programmazione pomeridiana di Canale 5. Le prime due settimane con la versione social con Gemma Galgani e Giovanna Abate, ma non ha riscosso il successo sperato.

Subito dopo Maria De Filippi con le dovute precauzioni, ovvero mascherine, guanti e distanze fisiche, ha riportato sul piccolo schermo la versione tradizionale del suo dating show. E proprio quest’ultima ha riportato gli ascolti al top sfiorando anche i tre milioni di telespettatori. La novità del Trono misto è piaciuto moltissimo al pubblico. Ma ora, con l’estate alle porte, i fan si sono chiesti quando terminerà il programma.

E se fino alla settimana scorsa si parlava del 5 giugno come ultimo giorno, ora il portale Davide Maggio ha dato delle nuove informazioni. Visto l’aumento dello share, la redazione è la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe cambiato idea posticipando la chiusura a martedì 9 giugno 2020.

Il dating show di Maria De Filippi non va in onda il 2 giugno 2020

Ma le novità su Uomini e Donne non sono terminate qui. Infatti, stando a quanto riportato dal sito Davide Maggio il dating show non andrà in onda il 2 giugno 2020. Il motivo? Quel giorno è festivo perché ricorre la Festa della Repubblica. Al posto del programma di Maria De Filippi dovrebbe essere trasmesso un film tv.

Mentre la stagione 2019/2020 del Trono classico e del parterre senior di U&D terminerà martedì 9 giugno e non il 5 come si era detto precedentemente. Il giorno seguente, ovvero il 10, tranne imprevisti dell’ultimo minuto dovrebbe prendere il via la soap opera turca con Can Yaman, Day Dreamer – Le Ali del Sogno.

Ascolti alle stelle per il dating show Uomini e Donne

Come accennato prima, da quando su Canale 5 è tornata la versione tradizionale di Uomini e Donne non c’è nulla da fare per la concorrenza formata da Caterina Balivo. La conduttrice napoletana alla guida di Vieni da me perde tutti i giorni contro il dating show di Maria De Filippi.

In settimana, ad esempio, il programma Mediaset ha raggiunto il 22% di share doppia do praticamente Rai Uno che si è fermato all’11% di share. Quindi, con molta probabilità il prolungamento di U&D sia dovuto a questo fattore.