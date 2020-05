Beautiful, anticipazioni 25-30 maggio 2020: Bill sedotto da Shauna

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 25 al 30 maggio 2020 raccontano che Katie vorrà mettere alla prova Bill, incerta sui reali sentimenti che prova per lei. Non è la prima volta che lo Spencer tradisce una donna e, per non prendere una delusione, Katie vorrà essere certa della sua fedeltà.

Nel frattempo, vedremo Liam preoccupato per Hope e il rapporto che ha instaurato con Thomas. Secondo il giovane, la sua amata potrebbe essere manipolata dal giovane Forrester, intenzionato a rubare il suo cuore.

Beautiful, trame settimanali dal 25 al 30 maggio: Katie dubbiosa

Nelle prossime puntate della soap opera punta di diamante di Canale 5, Katie penserà di mettere alla prova Bill dopo che le ha chiesto di sposarla. Non essendo sicura dei sentimenti e soprattutto della fedeltà dell’uomo, la sorella di Brooke deciderà di fare a modo suo. Come raccontano le anticipazioni settimanali di Beautiful, Katie si recherà da Shauna per proporle un piano.

Katie dirà a Shauna di aver bisogno del suo aiuto. Per mettere alla prova Bill, dovrà sedurlo. La Fulton, essendo di fatto entrata nella famiglia Logan, non se la sentirà di dire di no alla sua nuova amica. Stando agli spoiler di Beautiful, la donna si recherà dallo Spencer e inizierà a fargli dei complimenti, per poi passare a delle vere e proprie avance. Tuttavia, Bill non cederà. Katie, nascosta dietro la porta, assisterà all’intera scena, rimanendo davvero sorpresa.

Liam preoccupato per Hope

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, Katie avrà finalmente la sua prova. Shauna le confermerà che Bill si è comportato da vero gentiluomo. Nel frattempo, Liam capirà che Thomas sta giocando sporco con Hope, usando Douglas per farla avvicinare a lui, dal momento che è ancora disperata per la perdita di Beth.

Nelle puntate settimanali della soap opera Beautiful in onda su Canale 5 dal 25 al 30 maggio, Liam proverà a mettere in guardia Hope, dicendole che Thomas non è una persona affidabile. La giovane stilista la prenderà sul personale e crederà che Liam sia solo geloso del rapporto che si è instaurato tra lei e Thomas.

Douglas invece sarà sempre più legato alla dolce Hope, che considera come una mamma. Sarà su questo che Thomas punterà per convincere la Logan Jr a sposarlo. A quel punto, Liam non potrà più fare nulla per evitare che sua moglie si leghi ad un altro uomo. Per assistere a queste scene tuttavia, dovremo aspettare ancora qualche settimana.