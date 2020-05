Ragusa: tenta di uccidere la moglie, 37enne fermato dalle figlie

Violenza sulle donne a Ragusa, precisamente a Vittoria. Un uomo di 37 anni ha picchiato le figlie e la moglie, tentando di strangolare quest’ultima. Sono state proprio le due figlie ad evitare il peggio, chiamando le autorità e impedendo così al padre di compiere un omicidio.

Purtroppo, i dati raccolti dall’Istat testimoniano un preoccupante aumento degli episodi di violenza sulle donne. La situazione del lockdown, che ha determinato la convivenza forzata, non è stata certo favorevole per le donne vittima di violenza. Le chiamate ai centri di aiuto hanno toccato la soglia del 73% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sempre secondo i dati diffusi dall’Istat, sono 2.013 le persone che hanno richiesto aiuto in questi mesi.

Ragusa: 37enne tenta di strangolare la moglie

Tragedia sfiorata quella che si è verificata a Vittoria, Comune in provincia di Ragusa. Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha picchiato e maltrattato la moglie e le figlie. Tutto è cominciato con una lite, che presto è degenerata. I toni si sono fatti alti e l’uomo ha finito per picchiare le due figlie e la consorte.

La rabbia del 37enne è stata tale da tentare di strangolare la moglie, che nulla ha potuto fare per difendersi dalla violenza del consorte. A quel punto, nonostante fossero molto spaventate, le due figlie hanno chiamato i Carabinieri. Gli agenti sono intervenuti arrestando l’uomo.

Violenze che duravano anni

Da una prima ricostruzione, pare che il 37enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, avesse maltrattato e insultato la moglie e le loro figlie per anni. Solo davanti alla furia dell’uomo, le vittime hanno trovato il coraggio di sporgere denuncia alle autorità competenti. Il responsabile è stato arrestato su disposizione e al momento si trova nel carcere di Gela.