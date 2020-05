Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi? Sospetti e ipotesi, ma la verità è un’altra

Belen e Stefano sono in crisi?

Da un paio di settimane sui vari social network è sul web, molti utenti hanno iniziato a sospettare che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si siano lasciati oppure che sono di nuovo in crisi. Da cosa lo hanno dedotto? Commenti che sono apparsi sotto i post del ballerino partenopeo e la soubrette argentina. Il tutto è nato dalla partenza del danzatore alla volta di Napoli, lasciando la moglie e il figlio Santiago a Milano.

Ricordiamo che il ragazzo dopo un periodo di quarantena ha iniziato a registrare le sei puntate della nuova edizione di Made in Sud. A causa del Coronavirus il programma comico di Rai Due è stato rinviato dal mese di marzo a giugno 2020. Una lontananza dovuta a questioni professionali e di conseguenza su Instagram non ci sono foto e clip che li mostrano insieme in atteggiamenti affettuosi.

Sono bastati questi elementi e certe supposizioni per scatenare una voce di una presunta crisi. Ovviamente nulla di tutto questo: Belen e Stefano sono innamorati più che mai. La Rodriguez e De Martino non stanno trascorrendo nessun periodo di burrasca ma sono lontani solamente per questioni professionali.

Prima che lasciasse Milano per raggiungere la sua amata Napoli, l’ex danzatore di Amici di Maria De Filippi e la soubrette argentina non hanno mai dato segni di incomprensioni e cose del genere. Anzi i due professionisti hanno intenzione di allargare la famiglia mettendo al mondo un altro figlio e dare un fratellino o sorellina a Santiago che ormai ha sette anni.

Ad oggi la conduttrice di Tu si que vales non presenta nessuna pancia ma non è escluso che sia incinta. In un noto settimanale, una giornalista ha detto che la modella è in dolce attesa. Verità o bufala come la sua crisi con Stefano?

Belen Rodriguez, altro che crisi con Stefano

In un’intervista realizza ad inizio aprile 2020 per il magazine Chi di Alfonso Signorini, la soubrette Belen Rodriguez diceva che lei e Stefano De Martino sono sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stanno. Quando sono all’esterno il mondo li condiziona, ovvero li carica di pesi che scaricano quando sono tra le mura domestiche, perdendosi le cose fondamentali.

Durante la quarantena da Coronavirus, la modella argentina ha confessato anche che lei è il marito hanno la fortuna che sua madre Veronica abita nel suo stesso palazzo e, quindi, possono lasciarle Santiago per qualche ora e avere dei momenti intimi. “A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia”, ha detto la professionista Mediaset.