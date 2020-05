Giovanna Abate bacerebbe o no l’Alchimista? (Video)

La conoscenza tra Giovanna Abate e l’Alchimista, ovvero il corteggiatore mascherato, è iniziata da oltre un mese. A causa del Covid-19, infatti, le puntate in studio erano sospese e i corteggiatori potevano comunicare con Gemma Galgani e Giovanna Abate via chat. Qualcosa di particolare ha da subito colpito Giovanna sull’Alchimista. Il ragazzo è sempre stato più misterioso degli altri.

Non sappiamo il nome dell’Alchimista e non conosciamo il suo volto. Ad averlo visto è stata solo Giovanna Abate, nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Coperti da un telo i due hanno parlato a lungo. Se, però, prima Giovanna sembrava particolarmente coinvolta dal ragazzo, qualcosa deve essere accaduto. Una volta in studio, infatti, qualcuno ha fatto notare come l’interesse sia calato. È davvero così?

Giovanna Abate, confronto con l’Alchimista

Nascosti da un telo l’Alchimista e Giovanna Abate hanno avuto modo di parlare. Il ragazzo ha espresso le sue emozioni relative alla puntata scorsa, all’incontro della tronista con Sammy e al chiarimento con Alessandro. L’Alchimista ha detto, in fin dei conti, di essersi sentito un terzo incomodo e di aver voglia di tornare a casa proprio per questo motivo.

La Abate ha comunque ribadito di non avere ancora una scelta e di sentirsi, al contrario molto confusa. A portarle questa confusione, tra l’altro, sembra essere stato proprio l’Alchimista che, non è escluso, potrebbe anche essere la scelta finale di Giovanna Abate. La ragazza, comunque, è apparsa un po’ stranita, quasi turbata e molto più “fredda” sebbene abbia ribadito più volte che “Alchi” è davvero molto bello.

Interesse in calo? Le opinioni in studio

In studio si sono accorti tutti che Giovanna Abate era strana mentre parlava con l’Alchimista. A porre la domanda che ha innescato il dubbio è stata Maria De Filippi. “Ora che hai visto l’Alchimista” ha detto “lo baceresti?“. La risposta è stata tentennante ma comunque negativa. Giovanna non bacerebbe nessuno in questo momento anche se istintivamente vorrebbe avere questo contatto. Gianni Sperti ha apprezzato tutto questo ritenendolo un segnale positivo. (Qui il video)

Di parere opposto Tina Cipollari. Secondo l’opinionista, infatti, Giovanna sarebbe rimasta delusa dall’Alchimista e l’interesse nei suoi confronti starebbe pian piano scemando. Ipotesi, questa, che Giovanna ha smentito e che anche da parte dell’Alchimista non ha trovato conferma. In ogni caso, Giovanna è attratta sia da lui che da Sammy. Bisognerà vedere, d’ora in poi, chi prevarrà sull’altro conquistando sino in fondo il cuore di Giovanna.