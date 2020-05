Pomeriggio 5 si allunga?

Pomeriggio 5 si allunga e non termina più il 29 maggio? Un interrogativo che si stanno facendo molti telespettatori fedeli ai programmi di Barbara D’Urso, che ogni pomeriggio tiene compagnia con il suddetto programma. La domenica sera, invece, il pubblico assiste a Live – Non è la D’Urso.

Purtroppo, il suo pubblico fedele è orfano la domenica pomeriggio, in quanto Domenica Live è da tempo sospesa e cancellata per questa stagione a causa dell’emergenza Coronavirus. Barbara D’Urso, nelle ultime settimane, si sta occupando del virus che ha intimorito la nazione intera, così come il resto del mondo. Un virus che, pare, essersi indebolito dopo i tanti contagiati e le tante vittime che ha causato nei primi mesi di questo 2020.

Non è la D’Urso va in onda fino al 14 giugno

In attesa di sapere se Pomeriggio 5 si allunga, vi diciamo che Live – Non è la D’Urso andrà in onda fino al 14 giugno. Un annuncio che farà felici tutti i fan di Barbara D’Urso, i quali ogni domenica sera si sintetizzano su Canale 5 per conoscere le ultime notizia sul Coronavirus e sul gossip.

Mondo del gossip che, in questi ultimi tempi è rimasto in standby a causa del lockdown imposto dal governo per evitare un’ulteriore diffusione di contagi. Dal 4 maggio, però, come tutti sappiamo, è iniziata la fase 2 ed anche nei vari talk show, sia di Barbara D’Urso, che altre trasmissioni, le presenze in studio dei vip tornano ad aumentare man mano al posto dei collegamenti nelle loro case.

Stessa cosa succede in altri programmi, come ad esempio Domenica in, che dopo due mesi con collegamenti, è tornato ad ospitare un personaggio in studio. La prima a rientrare negli studi Rai Fabrizio Frizzi, dove va in onda la trasmissione condotta da Mara Venier, è stata Pamela Prati la quale ha pubblicizzato il suo nuovo libro “Come Una Carezza”.

Pomeriggio 5 termina il 29 maggio

Ad una bella notizia, però, dobbiamo aggiungerne una brutta. Infatti, quest’anno Pomeriggio 5 durerà meno del solito. Venerdì 29 maggio andrà in onda l’ultima puntata stagionale del rotocalco diretto da Videonews e condotto da Barbara D’Urso.

Il motivo di questa chiusura anticipata (solitamente la trasmissione durava sempre fino a giugno) è ignoto, pertanto i fan potranno consolarsi con l’allungamento di Live – Non è la D’Urso che, come detto sopra, andrà in onda fino a domenica 14 giugno.

Dunque, Pomeriggio 5 non si allunga e ne si prolunga per una versione estiva con un nuovo conduttore od una nuova conduttrice. Al suo posto, come avviene ogni estate, andranno in onda i film sentimentali tratti dai romanzi di Rosamunde Pilcher ed Inga Lindstrom.