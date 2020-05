Monica Bellucci, incidente stradale per l’ex marito Vincent Cassel: “Sono vivo”

Vincent Cassel e l’incidente in scooter

L’attore è regista francese Vincent Cassel è stato vittima di un incidente stradale con il suo scooter. Per questo motivo il professionista transalpino è stato medicato con una vistosa fasciatura intorno alla testa e con alcuni punti di sutura. Per chi non lo sapesse, Cassel ha avuto un lungo e tormentato matrimonio con la bellissima Monica Bellucci.

Successivamente l’artista è tornato a far parlare di sé per essersi sposato con la modella Tina Kunakey, molto più giovane di lui. Dalla loro unione è venuta al mondo una bambina, la terza figlia dopo le altre due già adolescenti avute dall’attrice italiana.

A quanto pare la consorte sarà destinata a fare da infermiera durante la lunga convalescenza del marito. Nonostante il sinistro, il noto attore non si è per niente demoralizzato, infatti ha voluto ringraziare in modo scherzoso tutti coloro che gli hanno mandato dei messaggi preoccupandosi del suo stato di salute.

La medicazione in ospedale e la convalescenza a casa

Al momento dell’incidente il regista Vincent Cassel si trovava in una cittadina della Francia meridionale. Precisamente l’ex marito di Monica Bellucci era a Aronne dove ha passato tutto il periodo della quarantena dovuta al Covid-19. I quotidiani e i siti transalpini hanno riportato la notizia, scrivendo che l’ex consorte di Monica Bellucci ha subito una brutta caduta e una lesione non grave al volto.

Dopo il sinistro avuto col suo scooter, il noto attore è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico di Biarritz. Subito dopo l’uomo è tornato nella propria abitazione e, collegandosi suoi suoi canali social, Cassel ha rassicurato i follower sulle sue condizioni di salute.

Vincent Cassel rassicura i suoi fan

Dopo essere tornato a casa, il primo pensiero di Vincent Cassel era quello di rassicurare tutti coloro che la seguono sui vari social network. Per farlo ha scelto di scrivere un messaggio in tutte le lingue che usa abitualmente, ovvero il portoghese, l’inglese e il francese. “Tudo bem, I’m alive, Merci!”, che tradotto vuol dire: “Tutto bene, sono vivo, grazie!”.

Nelle varie Stories che ha condiviso su Instagram, l’ex marito di Monica Bellucci ha anche voluto ironizzare su quello che gli è accaduto, consigliando a suoi follower di non prendere un rinoceronte a testate, altrimenti si ci ritrova ammaccati come lui.