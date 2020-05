Michelle Hunziker, il retroscena doloroso: “Sono stata malissimo per giorni…”

Michelle Hunziker e la vicenda Giovanna Botteri

A distanza di qualche settimana Michelle Hunziker è tornata ad affrontare di una vicenda che l’ha colpita da molto vicino. La professionista elvetica è stata insultata sul web e vari social network dopo la messa in onda del servizio sulla giornalista Giovanna Botteri, inviata in Cina della Rai.

Un servizio trasmesso a Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che conduce al fianco del collega Gerry Scotti. La madre di Aurora, Sole e Celeste ha ricevuto delle pesanti accuse di body shaming che non le sono piaciuti per niente. “Sono stata malissimo due giorni, hanno massacrato me e la mia famiglia”, ha confidato in una recente intervista rilasciata al magazine Tv Sorrisi e Canzoni.

La rabbia e il dolore della conduttrice di Striscia la Notizia

Intervistata dal noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Michelle Hunziker ha ribadito che il servizio di Striscia la Notizia è stato frainteso. “Una storia surreale e vergognosa”, ha tuonato la moglie di Tomaso Trussardi. Quest’ultima, inoltre, ha detto che la maggioranza di quelli che li hanno accusato di aver offeso Giovanna Botteri, non aveva nemmeno visto il servizio e questo la dice lunga sulla loro malafede.

Stando alle dichiarazioni della soubrette svizzera, alcuni hanno montato un’indegna gazzarra su qualcosa di falso. “Noi prendevamo le difese della Botteri, vittima degli odiatori seriali, e loro ci hanno accusati di averla offesa”, ha affermato la donna.

Lo sfogo di Michelle Hunziker sul magazine Tv Sorrisi e Canzoni

Nel corso della lunga intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, la professionista elvetica ha affermato che per difendere una donna, che oltretutto non ha mai voluto essere difesa da nessuno, ne hanno massacrata un’altra e la sua famiglia. “Io, che ho la pellaccia dura, sono stata malissimo due giorni“, ha ribadito Michelle Hunziker. Quest’ultima ha ribadito che con la Botteri ci sono parlate e fatte delle belle risate.

Col servizio trasmesso su Canale 5 hanno attaccato Striscia la Notizia, lei e sua figlia Aurora insultandoli pesantemente. “Alla fine è bastato che Giovanna Botteri avesse modo di vedere personalmente il video per smentire lei stessa la fake news che aveva scatenato le ire e gli insulti di giornalisti, commentatori e tanti leoni da tastiera”, ha concluso l’artista svizzera.