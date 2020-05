Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, brutta caduta di Stella durante la passeggiata dopo la quarantena [FOTO]

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo Ela passeggiata dopo il lockdown

Qualche giorno fa Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno perso le staffe suo social perché qualcuno ha messo in circolazione le foto della figlioletta Isabel, nata di recente. Lo sportivo è l’ex velina di Striscia la Notizia hanno annunciato azioni legali. Nel frattempo la coppia ha realizzato prima passeggiata dopo la quarantena dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19.

Marito e moglie hanno approfittato della tanto attesa Fase 2 iniziata lo scorso 4 maggio per godersi la giornata di sole assieme alle due figlie, Stella e la neonata Isabel. E proprio la primogenita è stata protagonista di un piccolo capitombolo nel parco. Si è fatta male? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

La primogenita Stella Vieri fa una capitombolo nel parco

L’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale Bobo Vieri e la moglie Costanza Caracciolo sono stati pizzicati da Nuovo, il noto magazine di gossip diretto da Riccardo Signoretti. La coppia era giro per un parco del capoluogo lombardo con la piccola Isabel che dorme tranquilla all’interno del passeggino, mentre la sorella maggiore Stella che camminava davanti ai genitori.

Durante il tragitto la bambina è caduta accidentalmente e il padre è accorso per aiutarla ad alzarsi da terra. Una volta presa, lo sportivo l'ha portata dalla madre per coccolarla insieme e consolarla dopo il capitombolo. Il tutto è stato documentato dal noto periodico.

Le dirette di Bobo Vieri e la confessione di Costanza Caracciolo

Durante tutta la quarantena da Coronavirus, Bobo Vieri ha allietato i suoi numerosi follower realizzando delle dirette Instagram con alcuni dei suoi ex colleghi sportivi. Mentre l’ex velina di Striscia la Notizia Costanza Caracciolo ha raccontato la sera magica in cui ha perso la testa per colui che sarebbe diventato il futuro marito.

“Quella sera è stata bellissima perché c’eravamo solo noi in tutta Roma, non ci vedeva nessuno e abbiamo fatto questo giro notturno super romantico”, ha confessato la giovane siciliana. Quest’ultima, inoltre, durante il lockdown ha svelato ai seguaci di IG che quella sera hanno chiacchierato come non avevano mai fatto prima. Inizialmente aveva un’altra idea di lui e invece ha scoperto una persona meravigliosa, dolce e timida.