La vita in diretta, Alberto Matano finisce a terra: la reazione di Lorella Cuccarini [FOTO]

Alberto Matano fa le flessioni in studio

L’anteprima dell’ultimo appuntamento settimanale de La vita in diretta si è aperta in modo davvero insolito. Infatti, nella puntata di venerdì 22 maggio 2020, il padrone di casa Alberto Matano è apparso mentre era disteso a terra.

Per quale ragione? Per caso il giornalista calabrese è stato protagonista di una brutta caduta? Niente di tutto questo. L’ex mezzo Busto del Tg1, in modo ironico ha voluto fare delle flessioni, in vista della riapertura delle palestre. Infatti, dopo circa tre mesi di lockdown, lunedì apriranno di nuovo i battenti a tutti gli sportivi.

Il professionista ha chiesto a Lorella Cuccarini se fosse pronta mostransosi abbassato sul pavimento dello studio di via Teulada a Roma, iniziando a fare le flessioni. A quel punto la collega, dopo essere scoppiata a ridere, ha risposto così: “Non vede l’ora! Incredibile ragazzi”. (Continua dopo la foto)

Divertente siparietto a La vita in diretta tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Subito dopo Lorella Cuccarini ha domandato al giornalista quante flessioni avrebbe fatto in diretta davanti al pubblico di Rai Uno. Inoltre la professionista capitolina ha detto: “Guarda che io il collegamento ancora non lo lancio”. A quel punto, alzandosi di scatto come una molla, Alberto Matano le ha risposto che ne poteva fare una ventina.

Per la collega sono sembrate un po’ poche tanto che ha commentato ridendo: “Ti sei già arreso ora?”. A tale affermazione l’ex mezzo Busto del Tg1 in modo ironico ha affermato che al momento non hanno tempo perché devono condurre l’appuntamento del venerdì de La vita in diretta. “Stanno per riaprire le palestre e i centri sportivi, finalmente. Colleghiamoci con la nostra inviata, quindi, per capire come si stanno organizzando”, ha ribadito la Cuccarini, lanciando il primo collegamento dell’ultima puntata settimanale.

Lorella Cuccarini ironizza con l’inviata de La vita in diretta

Ma non è finita qui, infatti immediatamente dopo c’è stato un altro divertente siparietto tra la conduttrice de La vita in diretta e una giornalista. Lorella Cuccarini, infatti, ha domandato all’inviata se anche oggi indossasse i tacchi a spillo. A quel punto la diretta interessata ha chiesto al cameram di inquadrare le sue scarpe, facendo vedere i tacchi vertiginosi, sottolineando che secondo lei ci si può allenare in palestra.

La soubrette romana, quindi, sorridendo ha detto che era convinta di tale risposta. Dunque ha preso la parola anche Alberto Matano defininendo la situazione una vera e propria missione impossibile.