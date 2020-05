Edoardo Tavassi compagno di Diana Del Bufalo, lei in lacrime ma sarà già finita?

Sono preoccupati i fan di Diana Del Bufalo, la conduttrice e attrice piange sui social, è probabile che la sua storia con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, sia finita

Sta facendo parlare il video di Diana Del Bufalo sui social. La conduttrice è stata vista in lacrime e i fan si sono immediatamente preoccupati. Dopo la fine della storia d’amore con Paolo Ruffini, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha iniziato una storia con Edoardo Tavassi. Il giovane è il fratello di Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello.

I due si sono conosciuti da poco ma sembra che la scintilla sia scoccata subito. Tutti quindi sono stati felici della loro relazione ed Edoardo Tavassi è stato per tutti il fidanzato di Diana Del Bufalo. Adesso, però, l’attrice e conduttrice televisiva è apparsa in lacrime in un video pubblicato da lei stessa. Che cosa sarà accaduto? Possibile che fra i due sia già finita?

Diana Del Bufalo piange nel video

In realtà non c’è alcuna conferma sulla fine della loro relazione, tuttavia ci sono molti sospetti che possa essere accaduto. Le ipotesi da parte dei fan su una possibile rottura sono scaturite da un filmato che l’attrice ha pubblicato nelle sue Instagram Story. Nel filmato Diana piange e scrive parole in cui fa intendere che anche se le cose non vanno bene bisogna reagire.

Subito dopo però l’attrice ha postato anche un altro video in cui ha detto che sarebbe andata a letto con le lenzuola morbide e pulite. Prima di addormentarsi avrebbe anche guardato un cartone animato e sarebbe stata meglio. La Del Bufalo è però andata a letto da sola e anche questo ha sollevato dei dubbi.

Diana ed Edoardo stanno ancora insieme

I fan si sono quindi preoccupati nel vedere l’attrice piangere, ma sulla rottura non ci sono certezze. Nessuno sa cosa abbia spinto la Del Bufalo a pubblicare quel video. Quel che è certo è che questo momento di incertezza sta facendo andare tutti in tilt e anche Diana non è da meno. Un’altra cosa però che fa pensare che si sono lasciati è che Edoardo non è con lei.

Infatti, il giovane fino a qualche settimana era insieme a Diana, nella sua casa. Quando nessuno sapeva più cosa pensare ecco che arriva una frase sulle Instagram Stories di Diana. L’attrice ha dedicato al fidanzato un messaggio con tanto di emoticon. Tutto è bene quel che finisce bene!