Bianca Guaccero, imbarazzatissima a Detto Fatto lei “E’ finita”

A Detto Fatto una Bianca Guaccero imbarazzata svela che il seno abbondante non è il suo, è finto, magari ha indossato un reggiseno imbottito ma non era a suo agio

Bianca Guaccero è tornata finalmente in tv dopo il blocco dovuto dell’emergenza coronavirus. Il suo programma 0etto Fatto va in onda nella stessa fascia oraria di Vieni da me condotto da Caterina Balivo su Rai 1. La trasmissione va a gonfie vele e anche lei è molto amata dal pubblico.

Anzi, la Guaccero a dire la verità è mancata moltissimo ai telespettatori, ma adesso possono rivederla. Bella e sempre sorridente, la conduttrice sa come farsi amare dai telespettatori e anche se ogni tanto ha dei momenti di imbarazzo piace comunque. Proprio come è accaduto nella puntata di Detto Fatto di venerdì 22 maggio, quando è calato un po’ di gelo tra Bianca e Jonathan Kashanian.

Bianca Guaccero formosa come non lo è mai stata

Tutto è successo durante la Super Classifica e come sempre John ha parlato della vita di diversi personaggi famosi, rivelando segreti e scoop. Nel momento iniziale di questa parte del programma c’è stato un po’ di imbarazzo e Jonathan Kashanian ha spalancato gli occhi guardando la Guaccero. Lo stilista ha infatti notato che la conduttrice era più voluminosa nel seno, e le ha detto che vedeva parecchia abbondanza.

La conduttrice alle parole di Jonathan Kashanian si è imbarazzata. Poi ha fatto un sorriso e ha detto che era chiaro che non erano abituati a vederla così. La Guaccero in effetti non è una donna eccessivamente formosa e su di lei si nota anche il più piccolo cambiamento. Il seno prosperoso messo in evidenza si vedeva che non era suo e Bianca è apparsa anche molto imbarazzata.

La Guaccero ha ammesso che il seno era finto

La conduttrice ha fatto notare che anche lei non è abituata certo a questa abbondanza e ha detto palesemente che era finta. In realtà tutti hanno notato che c’era qualcosa in più nella Guaccero, ma lei non si è nascosta e ha detto che non era roba sua. Sicuramente ha indossato un reggiseno imbottito nel quale però anche non stava a proprio agio.

Tuttavia, dopo aver rivelato la verità, ha cambiato argomento con disinvoltura, anche per spezzare quel momento di imbarazzo che si era creato. La Guaccero ha ricordato a tutti di osservare le regole di sicurezza e quindi ha raccomandato di usare sempre la mascherina e mantenete la distanza prevista.