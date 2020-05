Syria la cantante è disperata non trattiene le lacrime “Sto molto male” (FOTO)

Sta male Syria, la cantante è disperata perché non vede i familiari da tempo e probabilmente dal 3 giugno non potrà neanche raggiungerli

La cantante Syria è disperata e non riesce a trattenere le lacrime. Anche lei sta risentendo del periodo di isolamento e delle restrizioni imposte dal governo. Il fatto di non poter vedere i propri familiari per lungo tempo sta diventando difficile da sopportare. Anche lei quindi sta attraversando un momento difficile e sui social si è mostrata con tutto il suo dolore.

Nel selfie che si è scattata si vede benissimo che ha pianto e che è molto triste. La cantante ha postato il selfie su Instagram e ha versato tante lacrime per quello che sta vivendo. Lontana dai genitori, sta passando davvero un brutto momento. Syria ha detto di aver pubblicato il selfie non per esibizionismo, ma per condividere il suo stato d’animo con i suoi follower.

Syria piange perché non può vedere la famiglia

Vista la situazione di emergenza e stando a quanto si dice sulle riaperture del 3 giugno, pare che anche allora non potrà vedere i suoi genitori. Infatti, i suoi genitori abitano nel Lazio e poiché il livello dei contagi deve essere tenuto sotto controllo probabilmente non potrà andarci. Non si può abbassare la guardia, questo è vero, ma lei sta male e non riesce a trattenersi dal piangere.

Ha postato il selfie per far vedere a chi sta passando come lei questi brutti momenti come si può diventare fragili. In più, non ha scuse di lavoro per recarsi in Lazio, e quindi non può neanche ricorrere a questo. La cantante ha confessato che le mancano tantissimo i suoi genitori e che è molto triste perché non può abbracciarli. (Continua dopo la foto)

La cantante non vede nessuno da tempo

Nel suo post Syria ha anche detto che dal 25 febbraio non vede nessuno, neanche i suoi amici. Ha anche fatto il sierologico ed è risultato negativo. La cantante ha detto di essere confusa e di non sapere cosa fare. Si è anche scusata con i fan per il suo sfogo.

IN questo momento sta provando emozioni molto forti, che non riesce a dominare. Cecilia Syria Cipressi, in arte Syria, è nata a Roma il 26 febbraio del 1977. Sposata con il produttore cinematografico Pier Paolo Peroni, ha due figli, Alice, e Romeo. Risale al 2017 il suo ultimo singolo ‘Io, te, Francesca e Davide’ con Ambra Angiolini.