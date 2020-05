Giulia De Lellis, i capelli hanno preso fuoco con una candela: “Si è bruciata la parte destra” (FOTO)

Altro episodio clamoroso per Giulia De Lellis e i suoi capelli. Dopo aver annunciato di essersi lavata il capo con lo sgrassatore per i piatti, la nota influencer ha fatto scoppiare una vera bufera. In molti hanno criticato il suo comportamento, specie per il fatto che è seguita da milioni di persone.

Ad ogni modo, dopo questo increscioso avvenimento, i capelli della fanciulla hanno subito un altro trauma. Poche ore fa, la ragazza ha detto di aver fatto prendere fuoco a tutta la parte destra della chioma a causa di una candela accesa.

Altro incidente tragico per i capelli di Giulia

Giulia De Lellis ha appena annunciato di aver bruciato tutta la parte destra dei capelli a causa di una candela. L’influencer ha cominciato le sue Instagram Stories, parlando dell’episodio dello shampoo con il detersivo per i piatti ed ha detto che non si sarebbe aspettata una reazione simile da parte del web. Purtroppo è una pratica che diverse donne usano, specie quelle che soffrono di cute grassa. Ad ogni modo, Giulia ci ha tenuto a chiarire che non si tratta di una tecnica corretta, ma a mali estremi potrebbe essere tollerata.

Dopo questo episodio, però, la ragazza si è resa protagonista di un nuovo incidente. Mentre stava lavorando, aveva deciso di accendere una candela per creare un po’ di atmosfera rilassante. Ad un certo punto, però, tutta la parte destra dei capelli ha cominciato a prendere fuoco con tanto di fiamma. La protagonista ha ammesso di essersi spaventata moltissimo e di essere subito corsa ai ripari. (Continua dopo la foto)

L’appello della De Lellis

Si è trattato di un episodio davvero traumatico per i poveri capelli di Giulia De Lellis, che adesso hanno le punte completamente bruciate. La compagna di Andrea Damante, allora, ha esortato i suoi fan a darle qualche consiglio per rimediare. Naturalmente, la soluzione immediata sarebbe quella di tagliare la chioma e rimuovere tutto il bruciato. Tuttavia, questa è un’ipotesi che la De Lellis non sta prendendo minimamente in considerazione in quanto dovrebbe dare luogo ad un caschetto.

Per tale motivo, ha chiesto ai suoi amici parrucchieri e non di consigliarle qualche maschera o qualche trattamento particolare finalizzato a reidratare le punte. Al momento non è pervenuto ancora nessun consiglio. Non ci resta che attendere per capire come si evolverà la vicenda.