Vincent Cassel grande paura per l’attore francese trauma cranico per incidente (FOTO)

Vincent Cassel, trauma cranico facciale, adesso l’attore è in ripresa

Vincent Cassel, il celebre attore francese è stato protagonista di un bruttissimo incidente che però gli ha dato modo di capire di essere realmente una persona fortunata. L’incidente che lo ha coinvolto, è avvenuto mentre era in moto, ma adesso non è ancora chiaro ciò che è avvenuto. Gli inquirenti stanno indagando per cercare di capire come si sono realmente svolti i fatti. Ciò che sappiamo al momento è che l’attore durante l’incidente ha rimediato un trauma cranico facciale. Tutto è avvenuto nella mattinata di mercoledì nei Paesi Bassi.

L’attore si trovava lì perché dopo la fine della sua storia con Monica Bellucci si era trasferito al fianco della modella Tina Kunakey. Dopo l’incidente è stato trasportato direttamente dai vigili del fuoco presso l’ospedale Aguilera di Biarritz. Li ha fatto accertamenti clinici che hanno permesso di escludere dammi irreversibili al cranio e al volto . Poi i medici hanno dato dei punti di sutura alla testa e medicinali per dimetterlo qualche ora dopo. (Continua dopo la foto)

Vincent Cassel, i fan preoccupati per le condizioni di salute dell’attore

Vincent Cassel subito dopo l’incidente è stato al centro delle attenzioni di tutti i follower che hanno cercato di capire cosa fosse successo. Si sono preoccupati per le sue reali condizioni di salute. Poi l’attore non appena ha potuto è tornato sui social ed ha rassicurato tutti sullo stato di salute.

Ovviamente è apparso provato, impaurito, dolorante. D’altronde ha la testa avvolta con una benda bianca, escoriazioni un po’ dappertutto, occhi e viso gonfi, escoriazioni anche nel resto del corpo.

Ironico e divertente come sempre, è riuscito a superare anche questo trauma

Nonostante tutto è bene dire che è riuscito a essere l’uomo di sempre, l’artista ironico che tutti conosciamo. Così ha esclamato che dopo questa esperienza ha capito che prendere a testate un rinoceronte non è una buona idea. In realtà Per l’artista questo non è il primo incidente, già la scorsa estate era stato protagonista di un altro, proprio quando la moglie Tina Kunakey aveva partorito da poco la loro figlia.

Aveva 53 anni ed era caduto dalla tavola da surf. Il surf è una delle sue passioni oltre che la moto. In quell’occasione però era andata meglio, aveva soltanto riportato delle contusioni alla schiena e qualche ferita qua e la. Adesso ovviamente l’incidente è stato più grave. Anche allora tra ironia, dolore, paura era riuscito a strappare un sorriso ai fan rassicurandoli al meglio.