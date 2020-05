Eleonora Rocchini e Oscar Branzani di nuovo insieme? Spunta una foto sospetta (FOTO)

I due ex protagonisti di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, pare possano essere stati avvistati insieme. L’influencer Deianira Marzano ha pubblicato uno scatto nel quale pare che i due possano essere nello stesso posto.

Questo indizio, chiaramente, ha subito fatto sorgere i sospetti e le speranze dei fan. L’influencer, però, non ha molto gradito la notizia, sta di fatto che ha accusato l’imprenditore di essere felice di avere le corna.

La foto sospetta di Oscar e Eleonora

La fine della storia tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ha generato molto sgomento, pertanto, il fatto che potrebbero essere tornati insieme sta lasciando tutti senza parole. Tra loro sono volati stracci davvero molto sporchi, che hanno coinvolto anche la sorella dell’ex tronista. Ad ogni modo, adesso era da un bel po’ di tempo che i due non si trovavano più al centro dell’attenzione. Nelle ultime ore, però, alcuni dettagli hanno contribuito a porli nuovamente nel mirino dei gossip.

Deianira ha pubblicato tra le sue Instagram Stories alcuni contenuti pubblicati da entrambi che sembrano definire un ritorno di fiamma. Nello scatto in questione si vede Eleonora con un cane nero, mentre Oscar è appoggiato su di un divano. I due sembrano essere seduti sullo stesso posto e i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare questo particolare. (Continua dopo la foto)

Le reazioni di Branzani e della Rocchini

Molti utenti, dunque, hanno cominciato a riempire di domande Oscar Branzani allo scopo di comprendere se sia tornato insieme ad Eleonora Rocchini. I diretti interessati, però, almeno per il momento hanno preferito chiudersi in un rigoroso e ferreo silenzio. La fanciulla, ad esempio, sta continuando a mostrare foto e video inerenti la sua vita quotidiana senza dare minimamente peso ai rumors.

L’ex tronista, invece, ha mostrato a tutti i fan la sua azienda e il suo lavoro. Nel caso specifico, Branzani ci ha tenuto a mettere in evidenza come anche lu abbia provveduto a dare luogo ad una approfondita sanificazione degli ambienti prima di far tornare il suo staff al lavoro. Successivamente, invece, ha mostrato alcuni costumi inerenti la nuova collezione del suo brand. Proprio al di sotto di tale post, alcuni fan si sono fiondati per cercare di estorcere al protagonista qualche informazione interessante in merito alla sua vita privata senza riuscirci.