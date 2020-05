Armando Incarnato disperato sui social: “Mi manchi…” ma il web non ha pietà e lo attacca (FOTO)

In queste ore, Armando Incarnato ha pubblicato un post sui social in cui è apparso disperato. Il cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di aprirsi e pubblicare una splendida didascalia per sua figlia, che purtroppo non vede da mesi.

Numerosi utenti, però, hanno colto la palla al balzo per attaccare duramente il protagonista e per gettare la questione su argomenti ben diversi. Naturalmente, le risposte piccate del napoletano non sono mancate.

Armando disperato su Instagram

Armando Incarnato è disperato in quanto sono mesi che non può vedere sua figlia. La fanciulla, purtroppo, vive in un’altra regione con la madre, ragion per cui il napoletano non può vederla. A causa delle restrizioni che sono ancora in atto in Italia, dunque, Armando è costretto ad accontentarsi di videochiamate e sogni. Proprio di recente, il giovane ha sognato la ragazzina ed ha deciso di mostrare un po’ di sensibilità e di tenerezza sul suo profilo Instagram.

I fan non sono molto abituati a vedere questo lato tenero e coccolone da parte del protagonista, per tale ragione, in molti non sono riusciti a trattenersi ed hanno commentato il post. Molti interventi, però, hanno generato uno spostamento dell’attenzione su di una questione ben più delicata. Numerosi utenti hanno esortato Incarnato ad intromettersi nel rapporto tra Enzo e Pamela allo scopo di far tornare il cavaliere sui suoi passi. (Continua dopo il post)

Bufera contro Incarnato

Queste frasi, però, hanno sollevato una grossa polemica. Molti follower hanno ritenuto inappropriati gli interventi finalizzati a mettere in evidenza una questione che non ha nulla a che vedere con il dolore che un padre prova nel non vedere sua figlia. Lo stesso protagonista, infatti, ci ha tenuto a dire di non avere nessun interesse nell’intromettersi in questioni che non lo riguardano.

Armando Incarnato adesso è solo disperato per non poter vedere la sua bambina e non gli frega niente di ciò che è accaduto a Uomini e Donne. Nel mezzo dei commenti, infatti, il cavaliere ha specificato di essere una persona molto sensibile e dolce quando si parla di famiglia e di amore. Anche in un momento così delicato, però, il protagonista non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina contro tutte le persone che mettono in dubbio il suo operato. La dolcezza insita nel suo carattere viene fuori solo quando si parla di vero amore.