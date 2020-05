Caterina Balivo costretta ad elaborare il lutto: “Quando ho perso un figlio…”

Caterina Balivo e quella volta che perse un figlio

Nel nuovo numero del magazine DiPiù è contenuta una lunga e straziante intervista a Caterina Balivo. Quest’ultima che si prepara all’ultima settimana di programmazione di Vieni da me, ha parlato del dolore che ha provato dopo aver abortito spontaneamente al terzo mese di gravidanza. La perdita l’ha talmente turbata che aveva paura di non poter più rimanere incinta.

La professionista napoletana ha rivelato di essere stata malissimo, non ne aveva parlato nemmeno con sua madre. “Ma avevo delle responsabilità, dovevo andare in video e mi sono imposta di andare avanti mentre elaboravo il lutto”, ha affermato la conduttrice Rai. Subito dopo è rimasta incinta della secondogenita Cora. Parlando della sofferenza provata la Balivo ha ribadito: “Ero molto provata e sono crollata. Piango un giorno sì e l’altro pure”.

La professionista lascia Vieni da me?

Come accennato prima, venerdì prossimo su Rai Uno andrà in onda l’ultima puntata stagionale di Vieni da me. Al suo posto poi prenderà il via la seconda edizione di Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco. Per quanto riguarda la prossima stagione, Caterina Balivo potrebbe lasciare il talk pomeridiano per intraprendere un nuovo progetto professionale.

Stando alle voci che circolano sul web, la professionista partenopea potrebbe prendere il posto di Da noi…A ruota libera condotta dalla collega Francesca Fialdini. Ovviamente non questo show ma qualcosa di inedito che al momento non sappiamo. Prima di tornare alla guida di Vieni da me, durante la quarantena l’artista napoletana e il marito Guido Maria Brera hanno inventato un format che si chiama My Next Book.

Caterina Balivo parla del marito

Parlando di quello che fa a casa oltre al lavoro, Caterina Balivo intervistata dal periodico DiPiù, ha confessato: “Passo mattinate allucinanti, preparo due colazioni perché la bambina si sveglia prima e maschi dopo. Poi il pranzo, poi l’aspirapolvere, a fine giornata sono stremata”. Durante il lockdown causato per l’emergenza sanitaria da Covid-19, lei e il consorte Guido Maria Brera hanno fatto la scelta di vivere in castità.

Il motivo? Per tutelare i la salute dei loro due figli e per paura di ammalarsi. Quindi per circa due mesi hanno dormito in letti separati. Sulla sua dolce metà, la conduttrice di Vieni da me ha rivelato che è ipocondriaco e ha paura di ammalarsi: “Da sempre ha paura all’idea di contrarre una malattia, è un grande frequentatore d farmacie”.