Amici Speciali, le strane dichiarazioni di Irama: “Io, con i preti…”

Irama interviene a Radio Zeta

Continua la programmazione di Amici Speciali, il talent show di Maria De Filippi nato con lo scopo di raccogliere dei fondi per poi dare in beneficenza alla Protezione Civile italiana. Venerdì 22 maggio 2020 in prima serata su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata che è stata battuta nettamente da una replica di Rai Uno.

Prima di scendere nello studio 8 del centro Elios di Roma, uno dei protagonisti ha fatto le seguenti dichiarazioni a Radio Zeta: “Vi dico la verità. Nessuna ansia. C’è un bel progetto di beneficenza, zero competizione”. Stiamo parlando di Irama, il cantautore e rap che ha vinto la 17esima edizione del programma Mediaset. Male dichiarazioni dell’ex fidanzato di Giulia De Lellis non sono terminate qui.

La confessione del cantante

Intervenuto telefonicamente a Radio Zeta, il giovane Irama ha detto anche: “Accoppiata strana. Io con dei preti. Stasera capirete perché”. Oltre a questo non ha voluto aggiungere nulla. Affermazioni che hanno spiazzato i radioascoltatori e hanno incuriosito i fan che si sono riversati sui vari social network.

Gli utenti web hanno iniziato a scrivere le ipotesi più disparate sostenendo che potrebbe trattarsi di una nuova coreografia. Ricordiamo che venerdì scorso il coreografo di Amici Speciali, Giuliano Peparini ha ha lasciato tutti a bocca aperta con un quadro suggestivo su San Francesco. Quindi le parole di Iranma con molta probabilità erano una piccola anticipazione su una coreografia messa in atto nel secondo appuntamento.

Il nuovo look di Irama

Nel frattempo sulle varie piattaforme digitali è uscito l’ultimo brano di Irama. La canzone si chiama ‘Mediterranea’ e già sta ottenendo un successo clamoroso. I presupposti ci sono tutti, sembra proprio che tale traccia diventerà un vero e proprio tutto tormentone estivo. Il vincitore di Amici 17 di recente ha cambiato look: mostrandosi con dei nuovi orecchini e capelli ricci e folti. I fan del cantante si sono chiesti per quale ragione si presenta così nel talent show di Maria De Filippi.

Intervenuto a Radio Zeta, il ragazzo ha detto che sta molto attento a quello che indossa, per lui è un modo fondamentale di comunicare chi sono oltre la mia musica. “So bene quello che mi piace e cosa no. Rispetto ai miei coetanei sono un po’ anomalo, per esempio odio le sneakers e non metto le tute. Non ne ho indossata una nemmeno in questi mesi di quarantena!”, ha concluso il rapper.