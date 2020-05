Andrea Preti grave lutto per l’attore “il giorno più triste della mia vita”

Lutto per Andrea Preti, l’attore ha perso la nonna, lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram dicendo di avere un vuoto dentro

E’ scomparsa la nonna di Andrea Preti, l’attore e modello danese sta soffrendo tantissimo per la sua perdita. Preti era molto affezionato alla nonna e la adorava, e sente già moltissimo la sua mancanza. Ad annunciare la sua scomparsa è proprio l’attore che lo fa sul suo profilo Instagram.

Preti ha detto che è stata la peggiore giornata della sua vita e che attorno a lui sente un vuoto immenso. Nel lungo post pubblicato sul social Andrea comunica ai fan il grave lutto che nelle ultime ore lo ha colpito. La nonna è morta alle 20 e 30 di ieri, come ha comunicato ai followers Andrea, e ha anche postato degli scatti in cui sono insieme.

Andrea Preti addolorato per la perdita della nonna

Nelle parole di Andrea si coglie perfettamente il dolore che sta vivendo e si percepisce il bene che voleva alla nonna. Il dolore per la sua perdita è immenso e incolmabile, talmente forte da stare quasi male. Preti ha anche rivolto un abbraccio a tutti coloro che hanno voluto bene alla sua nonna.

Poi, come se la avesse accanto, le ha detto ciao e le ha raccomandato di fargli un sorriso da lassù perché ne ha veramente bisogno. Poi sempre su Instagram l’attore ha anche pubblicato una storia in cui ha postato un altro scatto in cui è con la nonna. Ad accompagnare la foto c’era anche una scritta che diceva quanto già le mancava. Dopo che Preti ha dato l’annuncio sono giunti tanti commenti da parte di amici e colleghi, e anche di tanti fan.

Tanti i messaggi di cordoglio giunti ad Andrea

Fra i tanti che hanno inviato delle parole di affetto ad Andrea c’è anche Asia Argento. L’attrice e figlia del regista Dario Argento ha mandato ad Andrea un fortissimo abbraccio e gli ha anche detto di essergli vicina. Anche Ciro Ferrara e Carolina Stramare hanno scritto belle parole per Andrea.

Non è mancato neanche il messaggio di Francesco Cicchella e Ana Laura Ribas, che gli hanno inviato anche loro un forte abbraccio. Sono stati tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo ad aver avuto un pensiero per Andrea. L’attore era talmente legato alla nonna che le ha dedicato una sezione completa di storie sul suo profilo.