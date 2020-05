Fedez ecco come si presenta sui social, i fan non credono ai loro occhi (FOTO)

Ha voglia di scherzare Fedez e compare calvo sui social, il rapper domanda ai fan se gli piace il suo look, scopriamo cosa è successo!

Fedez continua a mostrarsi ai fan nella sua quotidianità e ne combina di tutti i colori. Eccolo che si presenta sui social calvo, mentre un attimo dopo ricompare con i capelli di prima. Cosa avrà combinato? Che cosa ha fatto Fedez ai capelli? La foto sui social potrebbe essere il suo nuovo look, ma è scomparsa!

E’ riapparsa infatti quella con i capelli che ha sempre avuto mentre è stato in compagnia della sua famiglia. Nel frattempo il gossip vola e la foto di Fedez calvo fa il giro del web, ma sparisce sui social ufficiali e non c’è più. La foto non è nemmeno nelle storie e non c’è neanche su Instagram. Che è accaduto? Sarà stato uno scherzo del rapper che ama fare queste cose bizzarre? (Continua dopo la foto)

Fedez prima appare calvo e poi con i capelli

La foto di Fedez calvo che compare e scompare può anche essere stato uno stratagemma per catturare l’attenzione. Oppure potrebbe trattarsi di un errore che nessuno conosceva! Nello scatto Fedez era seduto comodamente e addosso teneva la mantellina.

Mentre lui era seduto il barbiere è giunto a domicilio in casa Ferragnez ed è arrivato sul terrazzo celebre di City life. Il barbiere ha inforcato le forbici, ha tagliato i capelli del rapper qua e là, però non si capisce cosa ha combinato! Nel vedere lo scatto di Fedeza calvo i fan sono rimasti sbalorditi e hanno detto alla Ferragni di scappare mentre il rapper stava postando lo scatto.

Il rapper alle prese con la manicure

Dopo aver pubblicato la foto Fedez ha chiesto ai fan se a loro piaceva il nuovo taglio di capelli. Non si capisce ancora se il barbiere abbia sbagliato i meno, però poi tutto è passato e la coppia era di nuovo sorridente. Ma soprattutto Fedez aveva di nuovo i capelli! Uno scherzo ben riuscito, che ha portato un po’ di confusione, ma Fedez non si è perso d’animo e poi è ricomparso alle prese anche con la manicure.

Finito lo scherzo con i capelli il rapper si fa limare le unghie ma il rumore lo infastidisce. Così le dice di rendere il telefono per fargli una foto. Se i capelli non li ha persi e li ha ancora, Fedez sulle unghia però ha lo smalto, e decorato per giunta!