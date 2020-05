Sonia Bruganelli, ogni suo post è un delirio anche questa volta massacrata “Complimenti per la sensibilità!” (FOTO)

E’ bufera su Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis criticata perché entusiasta dello scatto che ritrae Piazza di Spagna deserta

Ancora una volta il gesto di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, fa infuriare letteralmente i fan. Ogni tanto la bella Sonia sa come far arrabbiare i follower e sembra che se le vada a cercare. Cosa è successo questa volta? A scatenare la bufera è stato un post pubblicato sui social network nelle scorse ore.

Tuttavia, a far infuriare i fan non è stata la foto in sé, quanto quello che ha scritto la Bruganelli. Infatti, nell’immagine ha ripreso una parte di Piazza di Spagna completamente deserta e ha espresso la sua contentezza. La moglie di Bonolis ha voluto proporre lo scatto sul suo profilo Instagram e ha aggiunto che quanto ripreso è uno degli aspetti positivi del Covid-19. (continua dopo la foto)

Sonia Bruganelli criticata per quanto scritto sul Covid19

In pratica, per la Bruganelli, vedere Roma deserta alle 21 è un fattore positivo ed è una delle cose buone portate dal coronavirus. I fan sono andati fuori di testa e hanno giudicato la Bruganelli una persona senza sensibilità. Come si può dire che una piazza deserta è qualcosa di positivo? Gli utenti non hanno affatto apprezzato la frase e non hanno condiviso il suo pensiero.

Sono stati in tanti a giudicarla una persona superficiale, soprattutto perché ha detto che è stata una cosa positiva portata dal virus. E’ impensabile dire questo, visti i morti che ci sono stati, e viste le conseguenze economiche lasciate dall’emergenza. Il nostro Paese sta soffrendo tantissimo per quello che sta vivendo e le persone sono stremate. Fra i commenti alcuni sono davvero pesanti e qualcuno le ha anche detto di dire questa frase a chi ha perso un familiare a causa del virus.

Tanti i commenti verso la Bruganelli

Altri utenti hanno detto alla Bruganelli di parlare così a coloro che stanno soffrendo per la crisi che si è aperta come una voragine. Infatti, l’economia si è paralizzata e le attività sono rimaste chiuse per oltre due mesi. Tuttavia, nonostante ci sono stati molti commenti negativi, alcuni si sono anche complimentati con Sonia.

Qualcuno ha trovato bellissima la foto e ha fatto poco caso alla frase postata. Ha anche detto a Sonia che è sempre bellissima e che Roma dovrebbe tornare come prima, splendida e meravigliosa. Insomma, ognuno la pensa a proprio modo!