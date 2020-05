Elettra Lamborghini fa la diva ma la passeggiata finisce malissimo [VIDEO]

Elettra Lamborghini e l’incontro col suo amico

Dopo la lunga quarantena trascorsa da sola col suo fidanzato, Elettra Lamborghini pian pian sta rivedendo si suoi amici più cari. La 26enne ereditiera sta documentando il tutto con dei video e foto e prontamente condivide sui suoi canali social che hanno un grosso seguito.

Oltre a Instagram, l’ex giudice di The Voice of Italy è anche su Tik Tok dove si diverte a realizzare dei video simpatici da sola o in compagnia. Dei filmati che ottengono un grandissimo successo con tanti likes e commenti da parte dei follower. Ad esempio, di recente ne ha postato uno dove la ragazza fa la diva ma la passeggiata non è finita nel migliore dei modi. Per quale motivo?

L’amico della ereditiera bolognese cade a terra

Nella clip in questione che ha prima postato su Tik Tok e successivamente su Instagram, si vede Elettra Lamborghini e un suo caro amico che arrivano a bordo della sua auto rosa tutta personalizzata. I due ragazzi, contenti di essersi rivisti dopo quasi tre mesi, si divertono a fare i divi, passeggiando a braccetto e facendo delle movenze chic e raffinate. Purtroppo, però, la camminata finisce nel peggiore dei modi.

Per quale ragione? Il ragazzo cade rovinosamente dalle scale finendo steso per terra. Per fortuna non si è fatto nulla di male anche se inizialmente la ricca ereditiera si era preoccupata tantissimo. Dopo essersi accertata che era tutto integro i due sono scoppiati a ridere. La clip ha ottenuto migliaia di mi piace, commenti e visualizzazioni. (Continua dopo il video)

Elettra Lamborghini sposa Afrojack sul Lago di Garda?

La giovane ereditiera bolognese Elettra Lamborghini, qualche giorno fa è stata vista nei pressi del Lago di Garda, precisamente a Portese, all’imbarco per raggiungere l’Isola del Garda, location prestigiosa per nozze da favola. Così la nipote 26enne dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, sposerà il suo fidanzato deejay Afrojack.

Con la cantante era presente anche il noto wedding planner e conduttore televisivo Enzo Miccio. Ovviamente al momento sono solo delle voci e nulla di ufficiale, resta il fatto che la ragazza è riuscita ancora una volta a far parlare di sé. La cosa certa è che i due innamorati si vogliono sposare al più presto.