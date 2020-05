“Ho rischiato la vita, temevo di soffocare”: il dramma dell’ex tronista di Uomini e Donne [FOTO]

Leonardo Greco: il dramma a causa del Covid-19

Nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, tornato in edicola dopo lo stop quarantena, al suo interno è contenuta una lunga intervista a Leonardo Greco. Quest’ultimo ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nella stagione 2010 col ruolo di tronista.

Un dei percorsi più amati dai telespettatori soprattutto per la scelta che ricadde su Diletta Pagliano, una storia ormai finita da tempo. Qualche settimana fa il ragazzo ha confidato di essere stato malissimo perché ha contratto il Coronavirus.

Per fortuna è riuscito a guarire al 100% e ora ha voluto fare delle confidenze alla rivista del programma Mediaset. Dopo il periodo brutto dovuto al Covid-19, Greco ha confessato che i primi momenti sono stati un dramma, una cosa che colpisce fisicamente ma anche mentalmente. Durante la malattia la sua grande paura era quella addormentarsi. Non riusciva nemmeno a parlare, era attaccato al respiratore e alle flebo, e aveva il timore di soffocare nel momento in cui avrebbe preso sonno.

Contattato da Raffaella Mennoia

Leonardo Greco dopo aver confidato di aver contratto il Covid-19 è stato contattato telefonicamente da Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria Filippi. Questo dimostra che gli autori rimangono legati ad alcuni protagonisti anche se la loro esperienza dentro il danting show è terminata da tempo. Intervistato dal Magazine di U&D, l’ex tronista ricordando il suo percorso al Trono classico ha detto che ha un ricordo bellissimo.

Per lui è stata un’esperienza stupenda, che non dimenticherà mai. “Durante la malattia Raffaella Mennoia mi ha scritto per sapere come stavo e se avessi bisogno di qualcosa. E’ stata molto carina”, ha svelato il giovane. Poi quest’ultimo ha confidato che la sua ex Diletta Pagliano non l’ha più sentita. (Continua dopo la foto)

Leonardo Greco ha perso anche il lavoro

Oltre ad aver contratto il Coronavirus, negli ultimi tempi Leonardo Greco ha subito un altro brutto colpo. E’ stato o stesso ex tronista a raccontarlo nel corso dell’intervista per il Magazine di Uomini e Donne. In pratica ha detto che la vita lavorativa è un disastro perché ha perso il lavoro.

Il giovane era nel ramo turistico, aveva aperto un’agenzia in provincia di Milano, che si occupava di attività turistiche. Si stava avviando bene, proprio quando gli è crollato tutto addosso. “Dovrò reinventarmi”, ha concluso Leonardo che per fortuna è guarito del tutto dal Covid-19.