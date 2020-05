“E’ stato malissimo tutta la notte…”: Fabrizio Frizzi, il retroscena raccontato da Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa e il retroscena su Fabrizio Frizzi

Nella nuova puntata di Italia Sì in onda il 23 maggio 2020, la saggia Rita Dalla Chiesa è salita sul podio per raccontare un retroscena che riguarda Fabrizio Frizzi, suo ex marito che è venuto a mancare un paio di anni fa. La donna fa ricordando la strage di Capaci, costata la vita al giudice Giovanni Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo e a tre agenti della scorta. Poi ha confessato di aver trascorso dei momenti terribili.

Rivolgendosi ai presenti, l’ex conduttrice di Forum ricorda quel pomeriggio quando si stava preparando per andare al Teatro delle Vittorie perché la sera ci sarebbe stata l’ultima puntata di Scommettiamo che. Le ha telefonato Frizzi chiedendole di correre da lui per assistere allo show. “Appena sono arrivata, lui non faceva che dire: non possiamo andare in onda!”, ha affermato la giornalista di Casoria.

Quella volta che Frizzi andò in onda anche contro il suo volere

Intervenuta sul podio di Italia Sì, Rita Dalla Chiesa ha confidato che secondo Fabrizio Frizzi andare in onda quella sera sarebbe stato irrispettoso non solo nei confronti dei morti. Ma anche verso i telespettatori che avrebbero seguito il programma di Rai Uno. Abbastanza provata nel ricordare quei particolari, la donna ha detto anche che purtroppo non c’è stato nulla da fare, l’ex marito è andato per forza in onda.

“Fabrizio, per questo, è stato malissimo tutta la notte… e l’indomani mattina è stato attaccato da tutti i giornali”, ha confidato la presentatrice campana. Quest’ultima ha ribadito che ci è andato di mezzo il suo ex perché era stato lui a metterci la faccia. Un giornale scrisse un articolo abbastanza pesante, che lo ha tanto ferito, facendogli del male perché non si meritava delle accuse del genere.

Rita Dalla Chiesa ricorda Giovanni Falcone

In occasione della 28esima commemorazione della strage di Capaci, ricordando il giudice Giovanni Falcone, la conduttrice Rita Dalla Chiesa salendo sul podio di Italia Si ha detto tra loro due non c’era amicizia, ma un grandissimo affetto e tanto rispetto.

Parole molto forti pronunciate nel programma di Marco Liorni con le lacrime agli occhi. Ricordiamo che anni prima anche il padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa venne assassinato a Palermo da parte di Cosa Nostra.