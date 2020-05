L’Eredità Flavio Insinna, la rivelazione inattesa: “Mi prendevano in giro…”

Flavio Insinna e l’aneddoto su Don Matteo

Qualche giorno fa, dopo che il campione di turno Marco non ha indovinato la parola ‘Senso’ al gioco finale de la Ghigliottina, Flavio Insinna ha voluto raccontare un aneddoto su Don Matteo. Facendo riferimento ad uno degli indizi, ossia ‘Positivo’, il conduttore romano ha confidato che sul set il suo meraviglioso zio acquisito, Nino Frassica, trovava sempre il modo di fare una battuta per prenderlo in giro.

Subito dopo il padrone di casa del game show di Rai Uno ha specificato anche: “Io poi mi giravo e lui mi diceva: lo dico in senso positivo!”. Ricordiamo che il professionista di origini siciliane ha recitato nella popolare fiction con Terence Hill per ben cinque stagioni interpretando il ruolo del Capitano Anceschi.

Il campione Marco non riesce a vincere oltre 20 mila euro

Come anticipato prima, non è andata per niente bene La Ghigliottina per il campione Marco. Il ragazzo che da giorni si trova a L’Eredità di Flavio Insinna, nella serata di venerdì non è riuscito a vincere oltre 20 mila euro. Partendo dagli indizi che la redazione gli ha dato a disposizione, ovvero i vocaboli ‘positivo’, ‘vuoto’, ‘benessere’, ‘comune’ e ‘stretto’, il ragazzo alla fine come risposta ha dato ‘lato’.

Una soluzione non corretta e che non ha permesso di incrementare il montepremi che sarebbe andato, come spiegato più volte l’attore romano, al Banco Alimentare. Dopo aver aiutato la Protezione Civile italiana lo scopo del game show è quello di dare un sostegno a chi, in questo periodo d’emergenza sanitaria per il Covid-19, non riesce ad avere nemmeno da mangiare.

Il ringraziamento di Flavio Insinna e il ritorno di Reazione a Catena

Prima di concludere la puntata de L’Eredità, il padrone di casa Flavio Insinna ha voluto ringraziare il pubblico da casa in questo modo: “Non ci avete mai mollato neppure nel periodo in cui siamo andati in onda con puntate in replica”.

Ricordiamo che il popolare game show del preserale di Rai Uno è tornato con gli appuntamenti inediti con l’avvio della Fase 2, ovvero da lunedì 4 maggio 2020 e proseguirà fino a venerdì 28 giugno. Il giorno seguente prenderà il via il quiz tv Reazione a Catena, affidato per il secondo anno consecutivo al collega romano Marco Liorni. I presupposti per degli ascolti record ci sono tutti.