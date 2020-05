Ascolti tv 23 maggio: Amadeus torna e vince la serata, bene Insinna e Liorno

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, sabato 23 maggio sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata in replica di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Mentre su Rai Uno veniva trasmesso i Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Vip con Amadeus. Nel pomeriggio con Italia Sì con Marco Liorni e le Storie di Verissimo con Silvia Toffanin. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 23 maggio 2020

Su Rai Uno Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Vip con Amadeus ha conquistato 4.050.000 spettatori pari al 17.4% di share. Canale 5 le repliche di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione con Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Rai Due Petrolio Antivirus è stato seguito da 947.000 spettatori (4.2%). Italia 1 Rio 2 – Missione Amazzonia ha intrattenuto 1.148.000 spettatori (4.9%).

Su Rai Tre Liberi Tutti ha raccolto davanti al video 686.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%. Rete 4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 820.000 spettatori con il 3.5% di share. La7 Quel che resta del Giorno ha registrato 815.000 spettatori con uno share del 3.7%. Tv8 007 – Bersaglio Mobile ha raccolto 565.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove L’Amore Infedele ha raccolto 516.000 spettatori e il 2.4% di share.

Gli ascolti dell’access prime time di sabato 23 maggio 2020

Su Canale 5 il tg satirico Striscia la Notizia registra una media di 4.038.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai Tre Aspettando le Parole piace a 1.377.000 spettatori (5.7%). Italia 1 CSI sigla il 4.5% con 1.051.000 spettatori.

Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.054.000 telespettatori con il 4.8% nella prima parte e 1.143.000 (4.8%) nella seconda. La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.262.000 spettatori (5.4%). Tv8 4 Ristoranti segna 557.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 421.000 spettatori e l’1.9%.

Ascolti preserale

Su Rai Uno L’Eredità per l’Italia ha ottenuto un ascolto medio di 3.226.000 spettatori (20.9%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.463.000 spettatori con l’11.7% di share e Avanti un Altro! ne segna 2.581.000 con il 15.9% di share.Flavio Insinna continua a battere l’accoppiata Bonolis-Laurenti che da oltre due mesi vanno in onda in replica.