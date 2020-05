Oroscopo lunedì 25 maggio 2020: Sagittario in ripresa, Acquario insoddisfatto

L’Oroscopo del 25 maggio vede il Sagittario andare verso un netto miglioramento. I Gemelli devono essere un po’ più pratici, mentre i Toro sono un po’ nervosetti. Acquario urge un cambiamento nel lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Per i nati sotto questo segno è un periodo decisamente positivo. La giornata odierna, però, potrebbe essere caratterizzata da un po’ di stanchezza che contribuirà a rendervi un po’ nervosetti. In amore le cose procedono abbastanza bene. Per i single, infatti, ci sono delle ottime opportunità in vista per conoscere qualcuno di interessante.

Toro. L’amore procede bene eccezion fatta per alcuni momenti di gelosia. Una persona a voi vicina potrebbe farvi perdere le staffe nel corso della giornata odierna, pertanto, il modo migliore per evitare problemi è quello di mantenere la calma. Se avete un problema non chiudetevi in voi stessi e lasciatevi aiutare dagli altri.

Gemelli. Dopo una domenica all’insegna del dinamismo e del movimento, la giornata odierna si prospetta un po’ più fiacca. Oggi i sentite un po’ pigri e spompati. Forse è il caso di prestare un po’ di attenzione in più alle cose che davvero contano. Cercate di essere meno idealisti e più pratici, specie nei prossimi giorni.

Cancro. La Luna nel segno potrebbe rendervi oggi particolarmente sensibili. Apparentemente potrete dare l’idea di essere un po’ fragili, tuttavia, si tratterà solo di un momento passeggero. L’Oroscopo del 25 maggio vi spinge a stare vicini alla vostra famiglia e a prendervi cura della casa. Questi aspetti saranno in grado di allietare le vostre giornate.

Leone. La vostra preoccupazione principale è, come sempre, il lavoro. Forse, però, sarebbe il caso di allentare un po’ la presa e di non sforzarvi per forza a fare tutto. Prendetevi il giusto tempo per affrontare ogni situazione nel migliore dei modi. In amore potrebbe esserci qualche cambiamento in vista.

Vergine. Ci sono ostacoli e problemi che proprio non riuscite a superare. Sia l’amore sia il lavoro stanno risentendo molto in questo periodo del vostro stato d’animo compromesso. L’Oroscopo del 25 maggio vi esorta ad essere calmi e a ponderare bene le decisioni che prenderete nei prossimi mesi. Se qualcosa vi turba, non esitate a confidarvi con una persona cara.

Previsioni 25 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo aver trascorso un fine settimana alquanto tranquillo, il lunedì sarà un po’ più fiacco. Questa non è la giornata giusta per prendere decisioni importanti o per risolvere questioni in sospeso. L’amore ballerino delle ultime settimane vi ha reso un po’ insofferenti. Non riversate il vostro malessere sul lavoro.

Scorpione. Sia amore sia lavoro procedono abbastanza bene. Il primo aspetto potrebbe regalarvi qualche sorpresa interessante. Le coppie solide potrebbero arrivare a compiere passi importanti. Nel lavoro, invece, si stanno sbloccando delle situazioni propizie. Nonostante ciò, però, continuare a sentirvi un po’ agitati.

Sagittario. Finalmente state uscendo dall’impasse nel quale eravate piombati negli ultimi giorni. La vostra mente comincia ad essere un po’ più libera e questo vi aiuterà a vedere con maggiore chiarezza molte situazioni. In amore arriveranno conferme importanti, mentre nel lavoro continuate a non abbassare la guardia.

Capricorno. Al lavoro potrebbe esserci qualche piccolo rallentamento. L’Oroscopo del 25 maggio vi invita a mantenere la calma e a rimanere con gli occhi ben aperti. Siate pazienti e più tolleranti in amore. Le relazioni di coppia potrebbero trascorrere dei giorni non proprio sereni e distesi, pertanto, meglio non raccogliere le provocazioni.

Acquario. Tra di voi c’è qualcuno che ha avuto un po’ di problemi al lavoro nell’ultimo periodo. Probabilmente non vi siete sentiti apprezzati come avreste voluto e come credevate di meritare, questo vi ha spinto a perdere un po’ la vostra motivazione. In amore le cose procedono bene, prestate solo attenzione a qualche piccolo momento di nervosismo.

Pesci. Queste non sono state settimane facili per voi. Ad ogni modo, cercate di gettarvi alle spalle i momenti bui che avete vissuto e guardate avanti. La vostra vita si accinge a raggiungere un cambiamento importante, che potrebbe riguardare tanto la sfera lavorativa quanto quella emotiva. Non abbiate ripensamenti sul passato.