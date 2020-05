Ambra Angiolini e Renga: il retroscena dall’avvocato prima di firmare il divorzio

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due sono stati insieme per più di 15 anni e dal loro amore sono nati due splendidi figli, Jolanda e Leonardo.

La loro relazione ha fatto sognare schiere di romantici fan, fino però, all’epilogo inaspettato: si sono detti improvvisamente addio, lasciando tutti senza parole. Una separazione dolorosa, sofferta e faticosa, di cui entrambi hanno sempre parlato con franchezza, soprattutto l’attrice romana.

Ambra parla dell’addio a Renga da Silvia Toffanin

Qualche tempo fa l’ex ragazza di Non è la Rai è stata ospite di Verissimo e si è lasciata andare ad aneddoti mai detti prima e rivelazioni importanti, accompagnata dalla padrona di casa Silvia Toffanin. La 42enne, con il suo fare scherzoso, e la sua intelligenza, ha parlato dello scoppio di un legame che pareva essere destinato al sempre.

Pur non addentrandosi nelle motivazioni precise che hanno determinato l’addio tra i due, l’artista ha raccontato un episodio che è accaduto proprio il giorno in cui gli ex si sono ritrovati uno di fronte all’altra dall’avvocato per firmare il divorzio.

Ambra ha confessato di avere in comune con Francesco la stessa ironia e che proprio qualche secondo prima di mettere la firma che li avrebbe per sempre divisi, Francesco ha detto: “Ma siamo sicuri”?. L’attrice lo ha raccontato col sorriso sulle labbra ed ha confessato di aver risposto: “Ma come, abbiamo fatto tutto sto macello…”?.

La Toffanin ha ovviamente incalzato ed ha chiesto se secondo lei in quel momento il cantante di Brescia avesse realmente avuto un ripensamento. Una domanda a cui la Angiolini ha controbattuto dicendo: “E’ un uomo, gli uomini preferiscono sempre tenere le porte socchiuse”.

La nuova vita di Ambra Angiolini e Francesco Renga

Oggi entrambi, dopo un periodo dovuto alla loro separazione decisamente poco semplice, hanno ritrovato il sorriso. Ambra è pazza d’amore dell’allenatore Massimiliano Allegri, l’uomo che, come lei stessa ha dichiarato, le ha cambiato la vita. Francesco Renga è invece fidanzato con Diana, una donna di cui si conosce poco.

L’attrice ultimamente è ritornata a parlare del suo ex ed ha sottolineato che tra di loro c’è un buonissimo rapporto: hanno fatto una scelta difficile ma intelligente, restare accanto e in buoni rapporti per amore dei loro ragazzi. Si sono infatti ritrovati a portare avanti il ruolo complicato di genitori, compito che hanno deciso di mettere al primo posto.