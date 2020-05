“Volgare come la madre”: Jasmine Carrisi prende il sole in bikini, la foto scatena delle polemiche

Jasmine Carrisi ancora nel mirino degli haters

Niente da fare, Jasmine Carrisi è finita ancora una volta al centro delle polemiche. I cosiddetti leoni da tastiera che la tallonano da qualche tempo hanno criticato aspramente l’ultimo scatto che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha condiviso su Instagram. Un profilo che negli ultimi anni è lievitato in numero di follower e che le ha accarezzato l’idea di fare l’influencer.

La 19enne si sta impegnando tra le mura di Cellino San Marco a studiare per l’esame di Stato previsto per la metà di giugno 2020. Tra un ripasso e l’altro la sorella maggiore di Bida ha postato un contenuto abbastanza particolare che la ritrae mentre prende il sole del Salento. (Continua dopo il post)

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso criticata per la foto in costume

Il nuovo post social di Jasmine Carrisi ha sollevato un polverone. Il motivo? La primogenita di Loredana Lecciso e il Maestro Al Bano appare comoda su una sdraio mentre è intenta a prendere la prima tintarella. La 19enne indossa un bikini e assume una posizione piccante. E proprio il suo modo di fare che ha scatenato delle polemiche da parte degli haters.

Un utente in particolare, sotto il contenuto in questione ha scritto un commento al vetriolo, ovvero che la ragazza è volgare come la madre. Per fortuna, oltre alle critiche la foto ha ricevuto tantissimi mi piace e complimenti per il suo fisico. A quanto pare lo scatto è stato realizzato all’interno della tenuta di Cellino San Marco, mentre non sappiamo che l’abbia scattata. Per caso il fidanzatino? (Continua dopo la foto)

Jasmine Carrisi presenta il fidanzato Alessandro Greco

Ebbene sì, la bella Jasmine Carrisi è di nuovo fidanzata. Dopo la storia finita male con Giuseppe Caggiula, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è di nuovo innamorata. Il fortunato si chiama Alessandro Greco, è un suo coetaneo ed originario del Salento.

Ultimamente la 19enne si è mostrata più volte in sua compagnia nelle foto e clip che condivide sul suo account Instagram. I due sono giovani, belli e soprattutto innamorati: un sentimento approvato dalla madre e dalla sorella maggiore Brigitta Cazzato visto i likes che mettono entrambe alle foto in questione.