Live non è la D’Urso chiude prima? Barbara risponde e sgancia una bomba su Clizia e Paolo (FOTO)

In questi giorni i fan di Live non è la D’Urso hanno cominciato a chiedersi quali saranno le sorti della trasmissione della domenica sera. Molti utenti hanno chiesto alla conduttrice fino a quando andrà in onda il programma e, stranamente, la donna ha chiarito tutto sul suo profilo Instagram.

Tra le IG Stories di Lady Cologno, infatti, sono apparsi dei contenuti molto interessanti inerenti i suoi programmi. Live, ad esempio, sarebbe dovuto andare in onda fino a stasera, domenica 24 maggio. L’azienda, però, ha deciso di attuare un cambiamento. Vediamo tutti i dettagli.

Cosa accadrà a Live non è la D’Urso

Nelle ultime ore, Barbara D’Urso ha pubblicato delle Insatgram Stories in cui ha spiegato cosa accadrà a Live non è la D’Urso. Nel caso specifico, la donna ha risposto alla domanda di un fan, il uale ha chiesto se il programma verrà sospeso in anticipo, anche a causa di tutti questi problemi che stanno attanagliando l’Italia. La D’Urso ha detto che il programma non è stato affatto sospeso, anzi, è stato prolungato. Mediaset, visti gli enormi risultati ottenuti dal punto di vista degli ascolti, anche durante il periodo di piena pandemia, ha deciso di allungare la messa in onda.

Live, dunque, andrà in onda ancora per altre settimane. La conduttrice non ha svelato quale sia con esattezza la data dell’ultima puntata, ma si è limitata a dire che lei terrà compagnia agli italiani ancora per qualche altra settimana. Il programma, dunque, nonostante le numerose critiche e la petizione a cui è stato dato luogo nelle settimane passate, continuerà ad andare in onda senza intoppi. (Continua dopo la foto)

Spoiler sulle prossime puntate del programma

Le novità su Live non è la D’Urso, però, non sono affatto finite qui. Lady Cologno ha anche fatto degli spoiler molto interessanti in merito alle prossime puntate del talk show. Nel caso specifico, pare ci saranno dei risvolti molto interessanti che vedono come protagonisti Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due piccioncini, dopo essere usciti dalla casa del GF VIP, non si sono ancora potuti incontrare a causa delle restrizioni sanitarie.

Per il momento, infatti, non è ancora consentito lo spostamento tra regioni differenti, se non per questioni strettamente necessarie. Molto presto, però, le cose potrebbero cambiare e i due potranno riabbracciarsi. Chissà che questo evento non venga immortalato all’interno dei salotti di Barbara D’Urso.