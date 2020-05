Anticipazioni Uomini e Donne di oggi: una corteggiatrice fa una proposta a Sirius

Nell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne abbiamo assistito all’arrivo di tre nuove dame per Sirius e lunedì 25 maggio 2020 scopriremo, finalmente, quale sarà stata la risposta del corteggiatore di Gemma. Il giovane non riesce molto a suscitare simpatia nei telespettatori o nei presenti in studio in quanto le sue scelte appaiono a molti discutibili.

Le tre nuove dame scese per lui, infatti, nella prossima messa in onda, gli paleseranno il loro dissenso e motiveranno le ragioni che le hanno spinte a scendere le scale per corteggiarlo. In tutto questo, come la prenderà Gemma?

Come eravamo rimasti a Uomini e Donne

Tra i protagonisti più discussi del ritorno di Uomini e Donne c’è sicuramente Nicola che, nella puntata del 25 maggio, farà la conoscenza di tre nuove dame. Durante la scorsa messa in onda. Infatti, abbiamo visto che Tina ha molto stuzzicato le nuove spasimanti del ragazzo. La prima a parlare è stata una fanciulla di 22 anni, quasi 23. Nell’apprendere queste informazioni, però, l’opinionista l ha subito interrotta e le ha detto di essere troppo giovane. La fanciulla si è messa a ridere e poi ha proseguito con la sua presentazione.

Il trono di Giovanna, invece, è rimasto un po’ nel limbo. L’Abate ha avuto la possibilità di vedere il volto dell’alchimista, mente il pubblico non ha ancora avuto questa soddisfazione. Nella precedente puntata, la romana si è molto aperta con lui al punto da dirgli di averla messa parecchio in confusione in merito alla scelta. Il suo atteggiamento, però, non è stato affatto gradito da Sammy che, infatti, si è duramente sfogato sui social.

Spoiler 25 maggio 2020: Nicola spiazzato da una corteggiatrice

I presupposti su cui si fonda la puntata del 25 maggio di Uomini e Donne, dunque, sono davvero interessanti. In primo luogo, vedremo che Nicola approfondirà la conoscenza delle tre dame. Una in particolare sarà in grado di suscitare in lui una forte curiosità. Nel caso specifico, la seconda dama che si presenterà farà una proposta al corteggiatore di Gemma. La fanciulla gli chiederà di uscire con lei in modo da mettere alla prova ciò che prova per Gemma.

In studio, ovviamente, scoppieranno tutti a ridere e anche la padrona di casa sembrerà appoggiare questa ipotesi. In merito a Giovanna, invece, è molto probabile che Sammy tornerà in studio per palesarle tutto il suo malessere in merito alle ultime dichiarazioni che lei ha fatto all’Alchimista.