“Non c’è rispetto…”: Barbara D’Urso botta in diretta, il rimprovero ad un suo ospite

Barbara D’Urso sbotta a Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso si appresta con l’ultima settimana di messa in onda di Pomeriggio Cinque, lo storico rotocalco della rete ammiraglia Mediaset. Venerdì scorso, la professionista napoletana si è collegata con varie parti dell Penisola per fare vedere al pubblico come sta procedendo la Fase 2 dopo la lunga quarantena da Covid-19.

Durante il collegamento con Bergamo, una delle città del Nord Italia maggiormente colpita dalla pandemia da Coronavirus, c’è stato qualcosa che ha lettera,mente fatto arrabbiare la padrona di casa del programma di Canale 5. Cosa è successo?

Lady Cologno perde le staffe con un ospite bergamasco

In collegamento dalla città lombarda che ha Giorgio Gori come sindaco, un fornaio commentava le immagini degli assembramenti avvenuti a Bergamo Alta durante il fine settimana. “Capisco che dopo due mesi a casa i bergamaschi vogliamo uscire, non posso condannare una famiglia che porta fuori il bambino. Ma bisogna stare attenti…” ha affermato l’ospite di Barbara D’Urso.

Affermazioni che non sono piaciute per niente alla conduttrice napoletana che ha replicato così: “Noi non vogliamo condannare nessuno, ma le immagini parlano chiaro, le persone non avevano le mascherine”. Ma non è finita qui, Lady Cologno in oltre ha ribadito che non solo i bergamaschi sono stati a casa, tutti gli italiani sono rimasti nelle proprie abitazioni e hanno voglia di uscire. “Ma stare vicino a una persona senza mascherina non è rispetto”, ha concluso Carmelita.

Barbara D’Urso rimprovera Lucia Bramieri

Subito dopo Barbara D’Urso si è collegata con alcuni saloni di parrucchieri e centri estetici per far vedere ai telespettatori di Canale 5 la ripartenza dopo due mesi di lockdown. Ad aspettare Lady Cologno c’era Lucia Bramieri, assidua frequentatrice dei suoi salotti. L’ex nuora del grande Gino ha mostrato tutte le misure preventive che prevede la legge. Mentre la donna parlava, la sua mascherina continuava a scenderle scoprendo il naso.

A quel punto la professionista partenopea è intervenuta, rimproverando in diretta la sua ospite: “Voglio ricordare a te e a tutti che se uno mette la mascherina in un luogo chiuso la deve tenere sul naso. Se quando parlate vi scende allora è inutile. Per favore”. Ma non è finita qui, mostrando il suo dissenso Carmelita ha detto anche che spesso vedo in televisione persone che parlano e hanno la mascherina protettiva che non copre il naso.