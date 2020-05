Le parole dell’Alchimista su Giovanna Abate di Uomini e Donne

Le parole dell’Alchimista

Secondo fonti attendibili Uomini e Donne andrà in onda fino al 9 giugno, dopodiché darà spazio alla serie televisiva con Can Yaman. I telespettatori, dunque, potranno assistere fino alle fine alle vicende sentimentali dei partecipanti. Gemma Galagani ha ammesso che si sta legando molto a Nicola Vivarelli, ma tutti credono che resterà nuovamente delusa. In effetti sul web ci sono valanghe si segnalazioni che a breve verranno riportate nello studio.

Per quanto riguarda Giovanna Abate, invece, la situazione non sembra essere chiara. Prima dell’arrivo dell’Alchimista, si diceva che avrebbe scelto Sammy Hassan. Ora l’idea dei fan di UeD è cambiata, soprattutto dopo aver letto delle dichiarazioni del misterioso giovane. Quest’ultimo ha buone intenzioni, in quanto il suo interesse è vero e sincero.

‘Voglio puntare sul contenuto, non sul contenitore’

Le parole dell’Alchimista su Giovanna sono state apprezzate dal pubblico di Maria De Filippi. Ha riferito di essere davvero interessato a lei ancor prima che si sedesse sul trono. Non si è mai recato personalmente nel programmar per non esporsi davanti ai riflettori. Quando ha avuto la possibilità di presentarsi tramite chat, ha colto l’occasione.

In effetti ha confessato di saper dare voce al suo mondo interiore attraverso la scrittura. Non avrebbe mai immaginato di arrivare così lontano nella conoscenza. Se ciò è avvenuto è dipeso dall’essersi affidati entrambi alle proprie sensazioni. Ha deciso di indossare una maschera affinché il suo volto non influenzasse la ragazza.

Con il tempo si è mostrato solo a lei, lasciandola di stucco. Infatti Giovanna ha affermato che in realtà è molto più bello di quanto immaginasse. L’Alchimista non ha intenzione di gettare la spugna, pur consapevole del fatto di dover temere Sammy Hassan.

Il neo sul collo

Fino ad oggi tanti ex corteggiatori sono stati menzionati per indovinare l’identità del corteggiatore. Manuel Graziani, la scelta di Giulia Cavaglia, Alessio Campioli, la scelta di Angela Nasti e Antonio Moriconi. Se i primi due hanno subito smentito, l’altro non si è espresso a riguardo. Fatto sta che un utente social ha notato un particolare, ovvero il neo sul collo. Nel frattempo altri danno per scontato che si tratti di Davide Basolo. Per il momento è tutto avvolto nel manto del mistero, ma le parole dell’Alchimista hanno lasciato il segno.