Mario Serpa video spinto: l’ex opinionista di Uomini e Donne mette le mani nei pantaloni (FOTO))

Mario Serpa, ex opinionista di Uomini e Donne, sta creando un enorme sgomento su Instagram a causa della pubblicazione di un video spinto. Nella clip in questione, il protagonista si è inquadrato le parti basse mentre è intento a mettere una mano nei pantaloni.

I suoi follower, ovviamente, sono rimasti basiti da tale comportamento, al punto da dare luogo ad una vera polemica tra i commenti. Nessuno è riuscito a comprendere il motivo di un simile comportamento, pertanto, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Il video spinto di Mario Serpa

Dopo essere stato allontanato da Uomini e Donne, l’ex di Claudio Sona ha cominciato la sua carriera da influencer vedendo crescere sempre di più il numero di like e di iscritti. Molte volte, però, i suoi contenuti e i suoi commenti sono risultati parecchio impopolari sul web. Numerosi, infatti, ricorderanno la polemica che il giovane issò contro Uomini e Donne e tutta la redazione. Ad ogni modo, quello che ha fatto in queste ore pare abbia superato davvero ogni limite.

Il profilo Instagram di Mario Serpa è costellato da foto e video in cui il giovane assume un atteggiamento spinto. Poco fa, però, il protagonista ha superato ogni limite. L’inquadratura del video è rivolta sul bermuda indossato dal giovane. Ad un certo punto poi, Mario si è infilato una mano nei pantaloni ed ha cominciato a produrre dei versi un po’ strani e ambigui. Dopo pochissimi secondi, poi, la clip si è interrotta. Il video è presente sul profilo Instagram di Serpa.

La reazione del web

Il video spinto di Mario Serpa ha indignato tutti gli utenti di Instagram che lo seguono. Anche i suoi fan non hanno affatto compreso il suo atteggiamento, sta di fatto che non hanno perso occasione per insultarlo ed infangarlo. In molti lo hanno accusato di essersi ridotto a compiere questi gesti così assurdi pur di tornare ad avere un po’ di visibilità. Altri, invece, hanno avanzato un’altra ipotesi, ovvero, quella secondo cui il suo profilo possa essere stato hackerato.

Essendo il suo atteggiamento davvero estremo, alcuni hanno pensato che il giovane possa essere solo una vittima di un brutto scherzo da parte degli haters. Guardando con attenzione il video in questione, però, i fan hanno notato che i tatuaggi presenti sul corpo del protagonista della clip sembrerebbero gli stessi di Mario, pertanto, sembra proprio che i filmati non possano essere un fake.