Uomini e Donne, Enzo Capo è stato beccato con un’altra donna

Enzo è stato beccato con un’altra

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Purtroppo le cose non sono andate bene a causa dell’eccessiva gelosia di entrambi. Lui non ha dimenticato la serata trascorsa in compagnia di Armando Incarnato a una festa del suo paese mentre lei non ha tollerato dei like.

La dama non accetta che lui segui su Instagram delle giovani ragazze che non ha esitato a contattare. Più di una volta Enzo ha detto che la relazione è giunta al capolinea, dunque non ha intenzione di tornare indietro. Di recente lei ha mostrato nello studio degli screen di una conversazione, in cui organizza un incontro con una donna. Prima di andare via, l’uomo ha replicato che non deve più darle conto.

‘Non ho nulla da nascondere, io mi ritengo single’

Enzo è stato beccato con un’altra nel weekend a Napoli, precisamente in un bar di via Caracciolo. Da quando è iniziata la fase 2 della pandemia, c’è la possibilità di uscire senza restrizioni. Molti si sono concessi un drink in compagnia di amici nel capoluogo campano, proprio come l’ex cavaliere del Trono Over.

Chi lo ha visto non ha scattato delle foto per poi renderle pubbliche. Era in compagnia di tre donne, ma con una ha avuto degli atteggiamenti intimi. Come se non bastasse è molto più giovane di lui. Quest’ultimo, dopo essere venuto a conoscenza di questi scatti sul web, si è difeso dicendo di essere single.

Ha chiuso il capitolo della sua vita con Pamela, quindi adesso è libero di decidere chi frequentare. Non vuole nascondersi, ma fare tutto alla luce del sole. In effetti non ha mai dato nessuna speranza all’ex fidanzata, alla quale le ha consegnato i vestiti che aveva ancora a casa sua.

‘Non è mai stato innamorato’

Se Enzo sta andando avanti, Pamela non riesce a darsi pace. Non fa altro che utilizzare i social per screditarlo, peggiorando ancor di più la situazione. Se alcuni la sostengono, altri le puntano il dito contro per i suoi modi di fare da adolescente. Una donna della sua età dovrebbe agire diversamente, anche perché ha un figlio da tutelare. Essendo molto amareggiata, si sta dando un’unica spiegazione: i suoi sentimenti non erano veri.