Domenica In, Al Bano difende Loredana Lecciso: stoppa la Venier sulla lettera di Romina Power

Al Bano ospite a Domenica In

Dopo l’ospitata un po’ burrascosa di Romina Power avvenuta un paio di settimane fa, ora è stato il turno di Al Bano. Quest’ultimo è intervenuto via Skype a Domenica In di Mara Venier direttamente dalla sua tenuta di Cellino San Marco. Lo scorso 20 maggio il Maestro Carrisi ha spento 77 candeline.

Anche se in ritardo, la professionista veneta per omaggiato ha fatto vedere al pubblico di Rai Uno è al diretto interessato una clip che che racchiude i momenti più salienti della vita del cantautore. Subito dopo, invece, un altro breve filmato dedicato alla compianto donna Jolanda, che è venuta a mancare lo scorso dicembre.

Il salentino ha detto che la madre ha scelto il periodo giusto per lasciare questa terra. L’anziana signora era abituata a dare e a fare per gli altri, mentre negli ultimi tempi dipendeva lei dagli altri. Poi il professionista ha parlato anche della morte di Detto Mariano. Proprio il compositore ha suggerito al Maestro di convolare a nozze con Romina Power perché era già incinta.

Il Maestro Carrisi blocca Mara Venier

A Domenica In, Mara Venier Venier ha mostrato ad Al Bano alcuni filmati che lo mostrano insieme a Romina Power. In tutto questo il cantautore di Cellino San Marco ha cercato sempre di rimanere sul vago. A quel punto la conduttrice veneziana ha deciso di interpellare la cantante statunitense annunciando che a differenza di altri colleghi che hanno realizzato un videomessaggio, lei le ha affidato una poesia.

La moglie di Nicola Carraro ha provato a leggerla, ma il Maestro l’ha bloccata, dicendo: “Poi mi raccomando, la par condicio. Ti ricordo che questa trasmissione è seguita sia da una parte che dall’altra. Io voglio vivere sereno, volevo parlare solo di musica, ma poi si va sempre a parlare della mia vita sentimentale”.

Al Bano prende le difese di Loredana Lecciso, Mara lancia una frecciatina a Barbara

Ovviamente Al Bano si riferiva alla compagna Loredana Lecciso. A quel punto Mara Venier ha deciso non solo di non leggere più la poesia ma anche di rispondere al suo ospite, dicendo: “Al Bano, ma Loredana non mi ha mandato niente, eh! A questo punto, anche tu, par condicio per par condicio, spiegaci un po’ come stanno le cose”. Parole che non sono piaciute al Maestro tanto che ha preso le difese della sua donna.

La conduttrice, a quel punto, ha deciso di chiudere l’intervista e di salutarlo. È proprio in quel preciso momento ha lanciato l’ennesima frecciata velenosa alla collega Barbara D’Urso: “Al Bano, io ti saluto con affetto. Lo sai, non è la mia televisione quella che mette in imbarazzo le persone che amo. Non voglio mettere in imbarazzo nessuno e non voglio mettere in difficoltà nessuno”.