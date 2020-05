Andrea Damante fa un gesto per l’ex, ecco reazione di Giulia De Lellis

Andrea fa un gesto per l’ex

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono la coppia più discussa del momento. Da un mese sono usciti allo scoperto, subito dopo la rottura di lei con Andrea Iannone. Quest’ultimo ha cercato invano di rimediare, però non c’è stato l’esito desiderato. E’ venuto a conoscenza della convivenza inaspettata con l’ex fidanzato, il quale ha messo fine ai suoi flirt.

Uno di questi lo ha avuto con Sara Croce, una modella ed ex Madre Natura di Ciao Darwin. I due sono stati insieme qualche mese, giusto in tempo per finire in prima pagina di riviste dedicate al gossip. Purtroppo le cose non sono andate bene, ragion per cui hanno preso strade diverse. Nelle ultime ore Andrea e Sara stanno facendo parlare di sé per colpa di un ‘mi piace’ di lui.

Un like di troppo

Andrea fa un gesto per l’ex Sara Croce che non è passato inosservato agli utenti social più attenti. In pratica l’ex tronista ha messo un like a una delle sue foto pubblicate su Instagram. I follower di Sara apprezzano i suoi scatti, molti dei quali sono artistici e lasciano poco spazio all’immaginazione.

Andrea avrà sicuramente sbirciato per poi lasciare un segno tangibile della visualizzazione. Subito dopo ha rimediato alla sua disattenzione, ma non è servito a niente. Molti si stanno chiedendo come abbia reagito Giulia davanti a tutto ciò, dato che tutte si sarebbero infastidite. Per il momento non si sa ancora nulla a riguardo, però è probabile che a breve i più curiosi lo scopriranno. Non causerà alcun problema, poiché hanno superato di peggio.

Dopo un fidanzamento durato anni, si sono lasciati per un tradimento di lui. Lei ha avuto una relazione con il cantante Irama e poi con il campione di motociclismo. Ha scritto un libro per raccontare la sua storia d’amore con Damante, in cui l’ha screditato. Alla fine sono riusciti a trovare un punto d’incontro. Come se non bastasse si dice che stiano attendendo l’arrivo della cicogna.

Il quarto anniversario

Qualche giorno fa la coppia ha festeggiato l’anniversario, il quarto per esattezza. Inoltre Giulia ha ricevuto un anello che non ha esitato a mostrarlo ai fan. In tanti sperano che convolino a nozze il prima possibile. Per quanto riguarda quest’argomento, non ne hanno fatto ancora parola. Tuttavia i colpi di scena sicuramente sono dietro l’angolo.