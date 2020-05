Liberi tutti, anticipazioni 30 maggio 2020: Riccardo conosce un principe

Torna sabato 30 maggio su Rai 3 Liberi tutti, la comedy che vede la regia di Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico. La quarta puntata sarà come di consueto suddivisa in due episodi. Uno strano ritrovamento creerà scompiglio, tanto da rendere necessario l’intervento delle autorità.

Inoltre, Martina e Giovanni metteranno fine alla loro relazione. Michele organizzerà una degustazione molto particolare, mentre ci sarà modo di indagare sul passato di Iolde, in ansia per via di alcuni ricordi che non la lasceranno in pace. Infine, una conoscenza alquanto stramba metterà in difficoltà Riccardo.

Liberi tutti, anticipazioni del primo episodio del 30 maggio

La comedy in onda su Rai 3 ha ottenuto un buon successo di pubblico. La regia è stata particolarmente attenta all’ambientazione, ai costumi dei vari personaggi capaci di caratterizzarli al meglio e alle tecniche raffinate del suono, così da offrire un prodotto all’altezza delle aspettative. Sabato 30 maggio verrà trasmessa la quarta puntata di Liberi tutti, nella quale non mancheranno di certo le sorprese.

Stando alle anticipazioni di Liberi tutti, nel primo episodio vedremo Iolde pensare al suo passato. La donna sembra avere qualcosa che la tormenta e presto i telespettatori capiranno di che cosa si tratta. Pare che Iolde abbia sofferto molto nella sua adolescenza e che un peccato di gioventù non sia stato privo di conseguenza. Di cosa si tratterà?

Successivamente, come raccontano gli spoiler di Liberi tutti, uno strano ritrovamento nell’orto metterà in allarme i protagonisti, tanto che saranno costretti a chiedere l’intervento della Digos. Infine, Michele darà un dono al kazako ma si avvarrà dell’aiuto di Lapo.

La fine della relazione tra Martina e Giovanni

Nel secondo episodio di Liberi tutti in onda su Rai 3 sabato 30 maggio, vedremo attimi di condivisione e allegria grazie all’idea di Michele, che organizzerà una degustazione a chilometro illimitato. Anche in questa circostanza però, non mancheranno gli imprevisti. Intanto, Riccardo conoscerà un principe dalle peculiari caratteristiche. Brutta notizia invece per Martina e Giovanni, che metteranno fine alla loro storia d’amore. Sarà definitiva questa decisione?

La comedy Liberi tutti va in onda il sabato sera su Rai 3. Le puntate possono essere riviste sul portale Rai Play in replica. Ricordiamo che mancano ancora due puntate alla fine della prima stagione, prevista per il 13 giugno. Domenica 31 maggio invece, tornerà in onda in replica l’amata fiction ispirata ai romanzi gialli di Marco Mavaldi I Delitti del barlume, in cui i protagonisti saranno alle prese con la risoluzione di complicati enigmi.