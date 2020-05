Domenica In anticipa la chiusura: Mara Venier stanca e provata

Domenica In continua a registrare ottimi ascolti. Il contenitore domenicale condotto da Mara Venier ha tenuto compagnia agli italiani anche nel periodo difficile del Lockdown, con collegamenti a distanza e servizi interessanti. Un percorso che non è stato affatto facile per ”Zia Mara”. Dopo mesi e mesi di programmazione, la conduttrice ha ammesso di essere stanca e provata.

Il programma in onda su Rai 1 avrebbe dovuto chiudere i battenti a fine maggio. Nonostante ciò, i vertici hanno optato per un prosieguo al 28 giugno. Una data forse troppo lontana per Mara Venier, che nella puntata di Domenica In del 24 maggio ha annunciato l’anticipo della chiusura.

Domenica In anticipa la sua chiusura

Ancora confusione per la programmazione di Domenica In, storico programma domenicale che tiene compagnia agli italiani da molti anni. A causa dell’emergenza Coronavirus, i vertici Rai hanno preso la decisione di prolungare la messa in onda dei programmi più amati dal pubblico, compreso quello di Mara Venier.

Domenica In avrebbe dovuto chiudere a fine maggio, data prorogata al 28 giugno. Tuttavia, Mara Venier ha annunciato che la trasmissione da lei condotta terminerà il 14 giugno, dunque con due settimane di anticipo. Pare che la motivazione sia legata alla stanchezza di ”Zia Mara” che, in una recente intervista, ha dichiarato di essere provata e di aver davvero bisogno di staccare la spina per l’estate, in modo da tornare carica più che mai per la nuova edizione del programma.

Mara Venier provata e stanca

Mara Venier si è impegnata a condurre per tutti questi mesi Domenica In, affrontando anche il difficile periodo del lockdown, che ha rivoluzionato la messa in onda dei palinsesti televisivi e le modalità di trasmissione, con programmi in diretta ma senza pubblico ed ospiti.

Eppure, con il suo brio e la sua professionalità, la Venier è riuscita comunque ad entrare nel cuore degli italiani. Non dimentichiamo poi che la conduttrice ha affrontato la malattia del marito Nicola Carraro, un brutta polmonite, appena prima dello scoppio della pandemia. Una situazione che non ha certo reso facili le cose a Mara Venier, impegnata al massimo nel lavoro.

In una recente intervista al settimanale ”Chi”, Mara Venier aveva dichiarato di essere molto stanca e provata, di non farcela proprio più. Per tale ragione, in accordo con i vertici Rai, è stato deciso di anticipare la chiusura di Domenica In al 14 giugno, come annunciato dalla conduttrice nella diretta del 24 maggio. Il programma riprenderà come di consueto nel mese di ottobre.