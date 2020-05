Sharon Stone 62 anni e non sentirli, lascia tutti a bocca aperta (FOTO)

Sharon Stone senza veli, conferma ancora il suo sex appeal nonostante l’età

Sharon Stone, l’icona sexy della TV, un nome e una garanzia, l’attrice di cult casinò e del film più conosciuto al mondo Basic Instinct ha 62 anni, ma è ancora nel cuore e nella mente di tutto il mondo.

Tutto grazie alla sua bravura, La professionalità, ma soprattutto alla bellezza. Ha una certa età, ma mantiene il fascino e la sensualità di una ragazzina. In queste ore si è mostrata tramite una foto pubblicata sui social indossando un bikini molto particolare.

E’ sempre stata una donna originale, nonostante i suoi fan e follower la conoscano, nonostante ci si aspetti questo e molto altro da lei, tutti sono rimasti spiazzati, senza parole. Lo scatto dimostra pienamente quanto sia brava ed in forma. La vediamo a bordo piscina, seducente più che mai anche indossando una maschera da gladiatore. Ha scelto di indossare la maschera, ovviamente Per una precauzione a causa del coronavirus, ma di un ulteriore modo per l’attrice con lo scopo di lasciare senza parole ed attirare l’attenzione. (Continua dopo la foto)

Sharon Stone, pieno relax con le amiche ed il cane

L’attrice, non era da sola, con lei due donne, molto probabilmente erano due amiche ed il cane. In totale relax e con la giusta compagnia ha cercato, e molto probabilmente è anche riuscita a trovare la serenità. D’altronde dopo un periodo tanto difficile chiunque ne avrebbe bisogno.

Tra un bikini ed una maschera è riuscita a conquistare ancora una volta il cuore dei follower che le hanno lasciato cuori infiniti ed un gran numero di commenti Certamente dolci, chicchi di affetto. L’attrice è riuscita a farsi volere bene da tutti dato che è davvero buona, socievole, amante di condividere attimi importanti della sua vita con il pubblico. Non ha mai avuto problemi con nessuno, nemmeno sui social, Ecco perché è difficile trovare qualcuno che abbia da ridire o da giudicarla in modo negativo.

Mantenersi in forma, ridere e giocare sono i segreti per rimanere belli dentro e fuori

A 62 anni è ancora adesso la donna più bella e ha mantenuto questo primato senza avere bisogno di alcun ritocco. La dimostrazione è che non ha problemi a mostrarsi anche senza trucco, è davvero semplice, ma può permettersi di esserlo perché Acqua e Sapone è bella come vorrebbe essere qualunque donna.

Lei però è inimitabile. Ha più volte spiegato Qual è il suo segreto: il ritmo di vita. Lei si diverte, prende tutto o quasi tutto alla leggera, soltanto così si può godere al massimo la vita.