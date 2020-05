Alfonso Signorini una furia “Sappiamo con chi prendercela”

Alfonso Signorini, la rabbia sui social per quello che sta accadendo durante la fase 2

Alfonso Signorini proprio nelle scorse ore ha avuto da ridire su quanto sta avvenendo in queste ore già da qualche giorno. Così ha parlato direttamente sui social arrabbiandosi con coloro che non hanno capito, o forse fanno finta di non aver capito, le regole della fase 2. Ad oggi possiamo uscire, possiamo riprendere in mano la nostra vita ma nei limiti.

La prima cosa da tenere a mente è il rispetto, il rispetto per quello che è accaduto e per gli sforzi che chiunque ha fatto. A partire da medici, assistenti, infermieri. Tutti hanno rinunciato agli affetti pur di aiutare i malati di covid a guarire. Gli sforzi però sono stati resi vani.

Secondo il nuovo decreto infatti, possiamo incontrare amici e parenti, anche se non durante il pranzo o cene, in numero esiguo evitando contatti fisici, assembramenti, usando mascherine e guanti. In realtà in molte città queste regole non sono state rispettate, Anzi ci sono stati diversi assembramenti. Così dopo le immagini di Milano, dove si vendono folle di persone che fanno l’aperitivo senza rispettare distanza di sicurezza e senza indossare mascherina, il giornalista ha avuto bisogno di uno sfogo. La voglia di divertirsi, la voglia di movida a quanto pare non si sono fermate, la dimostrazione arriva tramite le immagini del i vari bar strapieni.

Alfonso Signorini appoggiato da vip e non soltanto

Alfonso Signorini ha così detto che ha saputo che in corso Garibaldi a Milano ieri sera è successo di tutto, si sono incontrati amici, famiglie, gruppi, persone di qualunque età, senza rispettare le regole proprio nell’ora dell’Happy hour. Così ha affermato che qualora ci dovessero chiudere di nuovo dentro sapremmo subito con chi prendercela.

Con lui sono stati d’accordo tantissimi fan ma anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi Eva Grimaldi, Simona Ventura, Alena Seredova insieme a Federica Fontana. Luca Vismara ha poi commentato dicendo che non capisce la scelta di queste persone che preferiscono uscire adesso e creare le basi per una nuova quarantena piuttosto che vivere un’estate e serena.

Gabriele Parpiglia, ulteriori informazioni sulla sosta spritz

Un altro giornalista che si è subito unito allo sfogo di Signorini è stato Gabriele Parpiglia che ha raccontato che oltre la sosta spritz documentata con i video, c’è stato dell’altro anche nelle successive tre ore proprio in quei pressi. Gli stessi personaggi, gli stessi gruppi e degli altri si sono spostati altrove sempre tutti insieme per trascorrere la serata in allegria.

Insomma inutile dire che il rischio del contagio c’è, cosa che ci si aspettava e che probabilmente doveva essere evitata dato che si sa bene che appellarsi al buon senso porta soltanto a pessimi risultati.