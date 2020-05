Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 25 maggio 2020: Nicola Vivarelli cambia idea

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Il 26enne Nicola Vivarelli sembra sempre più infatuata della dama torinese Gemma Galgani. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata puntata odierna del Trono over il ragazzo tornerà sui suoi passi e cambierà idea.

La direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino, nonostante la sua voglia di continuare la conoscenza con Sirius avrà ben tre nuove corteggiatrici per il suo spasimante. Cosa accadrà nel pomeriggio? Ricordiamo che la frequentazione tra i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi sembra andare a gonfie vele ma qualcosa nell’appuntamento di oggi porterà scompiglio tra loro. Quale sarà la reazione dell’acerrima nemica di Tina Cipollari?

Tre nuove dame per Nicola Vivarelli

Nicola Vivarelli ha iniziato a conoscere Gemma Galgani grazie alla versione social di Uomini e Donne, andato in onda per due settimane durante la quarantena da Covid-19. Dopo aver chattato, tra loro fin da subito si è creata una forte sintonia che è continuata dopo essersi visti di persona. Nonostante la marea di critiche ricevute in studio da Tina Cipollari e fuori attraverso il web, tutti e due hanno deciso di continuare la loro frequentazione.

Gli ultimi appuntamenti, grazie anche a Valentina Autiero che si è intromessa nel loro rapporto, hanno dimostrato quanto al 26enne interessi conoscere soltanto Gems. Non provando nessun interesse nei confronti di altre dame. Nella puntata odierna, però, la conduttrice Maria De Filippi annuncerà tre nuove corteggiatrici giunte in studio proprio per conoscere Sirius, quale sarà la scelta di quest’ultimo?

Nicola Vivarelli cambia idea

L’appuntamento di oggi pomeriggio non inizierà nel migliore dei modi per Gemma Galgani. Quest’ultima, infatti, si troverà davanti tre dame pronte a conoscere il suo giovane cavaliere. Le corteggiatrici saranno tutte di età molto inferiore a lei, praticamente coetanee o addirittura più piccole di lui. Nicola Vivarelli anche se in un primo momento si mostrerà deciso ad eliminarle, poi clamorosamente cambierà poi idea.

Una di loro farà un ragionamento inaspettato, al punto di lasciare stupita Maria De Filippi. Secondo la giovane, infatti, Sirius dovrebbe conoscerla anche per vedere se, l’interesse che ha per la torinese sia solo una forte amicizia, affetto o qualcosa di più. Anche il diretto interessato rimarrà a bocca aperta, quindi sembra che darà loro la possibilità di corteggiarlo. Quale sarà la reazione della piemontese?